article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
En İyi Powerbank Markaları

En İyi Powerbank Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 14:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Telefonunuzun şarjı gün içinde hızla düşünce powerbank gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Ancak satın alma aşamasında kapasite, hızlı şarj, giriş çıkış sayısı derken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Üstelik her model aynı ihtiyaca uygun da değil. Kimi yalnızca telefonu gün içinde birkaç kez desteklemek için yeterliyken kimi seyahatte, kampta ya da dizüstü bilgisayar şarjında daha kullanışlı oluyor. Anker, Xiaomi, Baseus ve Ttec gibi markaların farklı bütçelere ve ihtiyaçlara uygun pek çok modeli var. İçeriğimizde hangi powerbankin kimler için daha uygun olduğuna, seyahatte nelere dikkat edilmesi gerektiğine ve fiyat aralıklarına birlikte bakacağız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Powerbank Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Powerbank Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

mAh Kapasitesi: Telefonunuzu Kaç Kez Şarj Eder? Gerçek Hesaplama

Powerbankin üzerinde 20.000 mAh yazması, bu kapasitenin tamamının telefonunuza aktarılacağı anlamına gelmiyor. Şarj sırasında bir miktar enerji kaybı yaşandığı için gerçek kullanımda daha düşük bir kapasiteden yararlanıyorsunuz. Örneğin 20.000 mAh’lık bir powerbank, 4.000 mAh bataryalı bir telefonu yaklaşık üç kez tam şarj edebilir.

Bu yüzden seçim yaparken sadece kutunun üzerindeki rakama bakmamak gerekiyor. Günlük kullanım için 10.000 mAh genellikle yeterli olurken, uzun yolculuklarda 20.000 mAh daha iyi olacaktır. Kamp veya festival gibi uzun süre priz bulamayacağınız yerlerde ise 30.000 mAh tercih edilmeli.

Hızlı Şarj Desteği: PD, QC ve Watt Değerleri Ne Anlama Geliyor?

PD, QC ve watt değerleri ilk bakışta teknik görünebilir ama aslında mantığı oldukça basit. Powerbank alırken telefonunuzun hangi hızlı şarj sistemini desteklediğine bakmanız yeterli.

PD, özellikle USB-C kullanan iPhone, Android telefon, tablet ve bazı dizüstü bilgisayarlarda yaygın. QC ise daha çok bazı Android cihazlarda kullanılıyor.

Watt değeri şarj gücünü gösteriyor. 20-30 W çoğu telefon için yeterli olurken, dizüstü bilgisayar şarj etmek istiyorsanız genellikle 45-65 W ve üzerindeki modellere bakmanız gerekiyor.

Bir de powerbankin kendi dolum hızını unutmayın. Güçlü bir model alıp düşük güçlü bir adaptör kullanırsanız powerbankin tamamen dolması oldukça uzun sürebilir.

Uçak Kuralları ve Güvenlik Sertifikaları: Seyahatte Powerbank Kullanımı

Uçakta powerbank taşırken kapasite sınırına dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak 100 Wh’ye kadar olan modeller kabin bagajında taşınabiliyor. Daha yüksek kapasitelerde ise izin istenebiliyor. Powerbanki uçağın altına verilen bagaja koymamak gerekiyor.

2026’da bazı havayolları uçuş sırasında powerbank kullanımına da yeni kısıtlamalar getirdi. THY, AJet ve Pegasus gibi şirketlerde kullanım kuralları değişebildiği için yolculuk öncesinde havayolunun güncel açıklamasına bakmak en güvenlisi.

Bir de powerbankin üzerindeki kapasite bilgisinin okunur durumda olmasına dikkat edin. Etiketi silinmiş veya kapasitesi belli olmayan ürünler güvenlik kontrolünde sorun çıkarabilir.

En İyi Powerbank Markaları: Kullanım Amacına Göre - 2026

En İyi Powerbank Markaları: Kullanım Amacına Göre - 2026

Günlük Kullanım İçin En İyi Kompakt Powerbank Modelleri

  • Xiaomi Mi 22.5W Powerbank 3, 10.000 mAh kapasitesiyle günlük kullanım için pratik modellerden. Hafif olması ve USB-C bağlantısı sayesinde çantada rahat taşınıyor.

  • Baseus Airpow Lite, üzerindeki USB-C ve Lightning kablolarıyla ayrıca kablo taşıma ihtiyacını azaltıyor. Birden fazla cihazı aynı anda şarj etmek isteyenler için kullanışlı.

  • Anker 321 MagGo, 5.000 mAh kapasitesiyle daha küçük bir alternatif. Gün içinde acil durumlarda kullanmak için çantada taşınabilecek modellerden.

  • Baseus Star-Lord ise 20.000 mAh kapasitesiyle daha uzun kullanım isteyenlere uygun. Ekranından kalan şarj seviyesini görebiliyor ve aynı anda birkaç cihaz bağlayabiliyorsunuz.

Seyahat ve Kamp İçin En İyi Yüksek Kapasiteli Powerbankler

  • Baseus Amblight 65W, 30.000 mAh kapasitesiyle uzun yolculuklar ve kamp için düşünülebilecek modellerden. Telefonun yanında tablet gibi cihazları da şarj edebiliyor.

  • Baseus Bipow, 20.000 mAh kapasitesi ve ekranıyla kalan şarjı takip etmeyi kolaylaştırıyor. Uzun süre priz bulamayacağınız günlerde iş görebilecek seçeneklerden.

  • Anker 325 de 20.000 mAh kapasitesiyle seyahat için tercih edilebilecek modeller arasında.

  • Xiaomi’nin 20.000 mAh modelleri, yüksek kapasite ararken bütçeyi fazla yükseltmek istemeyenlere uygun alternatifler sunuyor.

Laptop Şarj Edebilen En İyi Yüksek Watt’lı Powerbank Seçenekleri

  • Baseus Blade Power HD Edition, 20.000 mAh kapasitesi ve 100 W gücüyle dizüstü bilgisayar şarj etmek isteyenlere uygun modellerden. Aynı anda birkaç cihaz bağlanabiliyor. İnce yapısı nedeniyle çantada taşımak da çok zor değil.

  • UGREEN’in 100 W modelleri, MacBook gibi daha fazla güç isteyen bilgisayarlarla kullanılabiliyor. Baseus Amblight 65 W ise 30.000 mAh kapasitesiyle uzun süre prizden uzak kalanlar için düşünülebilir.

  • Anker’in 65 W ve üzerindeki modelleri de telefonun yanında uyumlu dizüstü bilgisayarları şarj edebiliyor. Baseus Blade serisindeki ince modeller ise özellikle laptop çantasında fazla yer kaplamasını istemeyenlere uygun.

MagSafe ve Kablosuz Şarj Destekli En İyi Powerbankler

  • Baseus MagSafe Mini 30 W, 10.000 mAh kapasitesi ve mıknatıslı yapısıyla iPhone’un arkasına takılarak kullanılabiliyor. Böylece dışarıda ayrıca kabloyla uğraşmanız gerekmiyor.

  • Anker 321 MagGo da telefona mıknatısla tutunan küçük modellerden. Anker’in standlı MagGo modelleri ise şarj sırasında telefonu dik tutabildiği için masa başında video izlerken kullanılabilir.

  • Ttec Recharger Pro M, 10.000 mAh kapasitesiyle daha uygun fiyatlı kablosuz modeller arasında.

En İyi Powerbank Markaları: Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Powerbank Markaları: Marka Bazlı İnceleme - 2026

Anker: Powerbank Kategorisinde Güvenilirlik ve Performans Referansı

Anker, powerbank denince en sık karşılaşılan markalardan biri. Ürünlerinde sıcaklık kontrolü, aşırı şarj ve kısa devreye karşı koruma gibi güvenlik özellikleri var. Bu yüzden fiyatı bazı rakiplerinden yüksek olsa da uzun süre kullanmayı düşünenlerin baktığı markalar arasında.

Markanın popüler ürünlerinden 321 MagGo küçük ve mıknatıslı bir model. 325 serisi daha yüksek kapasite isteyenlere uygun. PowerCore Select ise günlük kullanım için sevilen seçeneklerden biri.

Xiaomi ve Baseus: Fiyat-Performans Dengesiyle Öne Çıkan Seçenekler

Xiaomi, daha uygun fiyatlı bir powerbank arayanların sık baktığı markalardan. Mi 22.5W Powerbank 3, 10.000 mAh kapasitesi ve hafif yapısıyla günlük kullanım için yeterli bir seçenek. Daha uzun süre prizden uzak kalacaksanız markanın 20.000 mAh modellerine de bakabilirsiniz.

Baseus tarafında ise seçenek daha fazla. Kablolu modellerden mıknatıslı powerbanklere, dizüstü bilgisayar şarj edebilen güçlü modellere kadar farklı ürünler bulunuyor. Airpow Lite günlük kullanım için daha pratikken, Blade Power HD dizüstü bilgisayarını da şarj etmek isteyenlere uygun. Amblight ve Bipow serileri ise yüksek kapasite arayanlar için değerlendirilebilir.

Xiaomi ve Baseus, özellikle Anker’e göre daha uygun fiyatlı alternatif arayanların karşısına sık çıkan iki marka.

Ttec ve Hepsiburada Yerli Markaları: Türkiye Garantili Powerbank Alternatifleri

Ttec, Türkiye’de yaygın olarak satılan mobil aksesuar markalarından biri. Yerel servis ve garanti desteğinin bulunması, sorun yaşandığında işleri biraz daha rahat hale getirebilir.

ReCharger Pro M kablosuz şarj isteyenlere, ReCharger Mega LCD aynı anda birkaç cihaz şarj edenlere, PowerSlim ise daha ince bir model arayanlara uygun seçenekler arasında.

Preo, S-Link ve Bix gibi markalarda da farklı fiyatlarda powerbank seçenekleri bulunuyor. Bu grupta alışveriş yaparken yalnızca fiyata bakmamak önemli. Ürünün garanti bilgilerini, güvenlik belgelerini ve satıcısını kontrol etmek daha sağlıklı bir seçim yapmanıza yardımcı olur.

Powerbank Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Powerbank Fiyat-Performans Rehberi - 2026

1.000 TL Altında En İyi Powerbank Seçenekleri

Bu fiyat aralığında daha çok 5.000 ve 10.000 mAh kapasiteli temel modeller var. Ttec, Baseus ve Xiaomi’nin uygun fiyatlı seçeneklerine bakabilirsiniz.

Bu bütçede çok yüksek hızlı şarj, MagSafe ya da dizüstü bilgisayar desteği beklememek lazım. Gün içinde telefonu bir kez şarj etmek için yeterli modeller bulabilirsiniz. Ancak çok ucuz ve bilinmeyen markalarda kapasite ve güvenlik bilgilerini mutlaka kontrol edin.

1.000-2.500 TL Arasında En İyi Powerbank Modelleri

Seçenekler bu fiyat aralığında daha kapsamlı. Anker’in küçük modelleri, Baseus Bipow ve Star-Lord, Xiaomi’nin 20.000 mAh seçenekleri ve Ttec’in daha gelişmiş modelleri bu grupta yer alıyor; daha yüksek kapasite, hızlı şarj, ekran ve birden fazla cihazı aynı anda şarj etme gibi özellikler bulunabiliyor.

2.500 TL Üzeri Premium Powerbank Ürünleri

İşte burada dizüstü bilgisayar şarj edebilen ve MagSafe destekli modeller devreye giriyor. Baseus Blade Power HD, Baseus Amblight, UGREEN’in güçlü modelleri ve Anker MagGo serisi değerlendirilebilir.

Dizüstü bilgisayarla sık seyahat ediyorsanız ya da aynı anda birkaç cihaz şarj ediyorsanız daha yüksek bütçeli modeller sizin için daha uygun olabilir.

SSS: Powerbank Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Powerbank Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Powerbank Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Bir marka önerecek olursak Anker iyi bir seçenek diyebiliriz. Güvenlik özellikleri, ürün kalitesi ve uzun süreli kullanım konusunda olumlu birçok yorumu var. Daha uygun fiyat arıyorsanız Xiaomi, farklı model seçenekleri istiyorsanız Baseus, Türkiye’de servis ve garanti sizin için önemliyse Ttec’e bakabilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar şarj etmek isteyenler Baseus Blade Power HD ve UGREEN’in yüksek güçlü modellerini, MagSafe kullananlar ise Anker 321 MagGo ve Baseus MagSafe Mini gibi seçenekleri değerlendirebilir.

Powerbank Telefonun Bataryasına Zarar Verir mi?

Kaliteli ve güvenlik standartlarına uygun bir powerbank normal kullanımda telefon bataryasına zarar vermez. Telefon zaten gelen gücü kontrol eder ve batarya dolduğunda şarjı sınırlar.

Asıl dikkat edilmesi gereken çok ucuz, güvenilirliği belli olmayan ürünler. Ayrıca telefon powerbankten şarj olurken oyun oynamak ya da uzun süre video çekmek cihazın daha fazla ısınmasına neden olabilir. Yüksek sıcaklık da batarya ömrünü olumsuz etkileyebilir.

Powerbank Kaç Yıl Kullanılır, Ne Zaman Değiştirilmeli?

Powerbanklerin kapasitesi zamanla azalır. Ne kadar sürede eskiyeceği ise kullanım sıklığına, şarj alışkanlıklarına ve batarya kalitesine göre değişir. Eskisine göre çok daha az şarj vermeye başladıysa, normalden fazla ısınıyorsa veya gövdesinde şişme varsa artık kullanmamak gerekir. Özellikle şişmiş bir powerbanki şarj etmeyin ve elektronik atık toplama noktasına teslim edin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın