En İyi Powerbank Markaları

mAh Kapasitesi: Telefonunuzu Kaç Kez Şarj Eder? Gerçek Hesaplama

Powerbankin üzerinde 20.000 mAh yazması, bu kapasitenin tamamının telefonunuza aktarılacağı anlamına gelmiyor. Şarj sırasında bir miktar enerji kaybı yaşandığı için gerçek kullanımda daha düşük bir kapasiteden yararlanıyorsunuz. Örneğin 20.000 mAh’lık bir powerbank, 4.000 mAh bataryalı bir telefonu yaklaşık üç kez tam şarj edebilir.

Bu yüzden seçim yaparken sadece kutunun üzerindeki rakama bakmamak gerekiyor. Günlük kullanım için 10.000 mAh genellikle yeterli olurken, uzun yolculuklarda 20.000 mAh daha iyi olacaktır. Kamp veya festival gibi uzun süre priz bulamayacağınız yerlerde ise 30.000 mAh tercih edilmeli.

Hızlı Şarj Desteği: PD, QC ve Watt Değerleri Ne Anlama Geliyor?

PD, QC ve watt değerleri ilk bakışta teknik görünebilir ama aslında mantığı oldukça basit. Powerbank alırken telefonunuzun hangi hızlı şarj sistemini desteklediğine bakmanız yeterli.

PD, özellikle USB-C kullanan iPhone, Android telefon, tablet ve bazı dizüstü bilgisayarlarda yaygın. QC ise daha çok bazı Android cihazlarda kullanılıyor.

Watt değeri şarj gücünü gösteriyor. 20-30 W çoğu telefon için yeterli olurken, dizüstü bilgisayar şarj etmek istiyorsanız genellikle 45-65 W ve üzerindeki modellere bakmanız gerekiyor.

Bir de powerbankin kendi dolum hızını unutmayın. Güçlü bir model alıp düşük güçlü bir adaptör kullanırsanız powerbankin tamamen dolması oldukça uzun sürebilir.

Uçak Kuralları ve Güvenlik Sertifikaları: Seyahatte Powerbank Kullanımı

Uçakta powerbank taşırken kapasite sınırına dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak 100 Wh’ye kadar olan modeller kabin bagajında taşınabiliyor. Daha yüksek kapasitelerde ise izin istenebiliyor. Powerbanki uçağın altına verilen bagaja koymamak gerekiyor.

2026’da bazı havayolları uçuş sırasında powerbank kullanımına da yeni kısıtlamalar getirdi. THY, AJet ve Pegasus gibi şirketlerde kullanım kuralları değişebildiği için yolculuk öncesinde havayolunun güncel açıklamasına bakmak en güvenlisi.

Bir de powerbankin üzerindeki kapasite bilgisinin okunur durumda olmasına dikkat edin. Etiketi silinmiş veya kapasitesi belli olmayan ürünler güvenlik kontrolünde sorun çıkarabilir.