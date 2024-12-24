En İyi Milli Takım Teknik Direktörleri Belirlendi: Montella İlk 10'da

Yıl sonu geldikçe futbola dair listeler yayınlanmaya devam ediyor. En iyi futbolcular ve takımlar gibi listelerin ardından en iyi milli takım hocaları da açıklandı. Zirvede şampiyon teknik direktörler var. Montella ise bu listede ilk onda kendine yer buldu. Karşınızda en iyi milli takım hocaları...

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