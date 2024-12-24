En İyi Milli Takım Teknik Direktörleri Belirlendi: Montella İlk 10'da
En İyi Milli Takım Teknik Direktörleri Belirlendi: Montella İlk 10'da
Yıl sonu geldikçe futbola dair listeler yayınlanmaya devam ediyor. En iyi futbolcular ve takımlar gibi listelerin ardından en iyi milli takım hocaları da açıklandı. Zirvede şampiyon teknik direktörler var. Montella ise bu listede ilk onda kendine yer buldu. Karşınızda en iyi milli takım hocaları...
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı.
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Listenin zirvesinde Avrupa'dan bir isim var. Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonasında kazandığı kupa ile birinci sırayı aldı.
Kupa Amerika'da Arjantin Milli Takımı'nı şampiyonluğa taşıyan Arjantinli Lionel Scaloni üst üste iki senenin ardından bu yıl liderliği bıraktı ikinci oldu.
Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız Didier Deschamps listenin üçüncü sırasında yer alıyor.
Milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ise listede sekizinci sırada yer aldı.
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Listede ilk ona giren diğer 6 isim ise şunları oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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