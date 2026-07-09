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En İyi Fransızca Şarkıyı Seçiyoruz!

etiket En İyi Fransızca Şarkıyı Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 23:01
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Kabul edelim her Fransızca şarkı ayrı güzel... Ama bazıları var ki dinlediğimiz anda kalbimizi bırakıyoruz. İşte bu sefer de oylarınızla en iyi Fransızca şarkıyı seçiyoruz. Hadi bakalım!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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