En İyi Diş Macunu Nasıl Anlaşılır? En Çok Diş Beyazlatan Macun Hangisi?

Bembeyaz dişlerin anahtarı kaliteli bir bir diş macununda ve düzenli bir ağız bakımında yatar. Fakat ağız hijyeni, yalnızca güzellik için değildir. Ağız ve diş sağlığı, genel vücut sağlığımızı korumak için de son derece önemlidir. Bu nedenle dişlerinizin durumunu ve ihtiyaçlarınızı dikkate alarak en iyi diş macunu seçimi yapmalısınız. Fakat bu sorunun tek bir cevabı olmadığını belirtelim. Her insanın diş yapısı ve ihtiyaçları farklı olabileceği için en iyi diş macunu tanımı da değişecektir. En iyi diş macununu, kendinize en uygun diş macununu seçebilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Florür İçeriği

Florür, diş minesini güçlendirir ve çürük oluşumunu engeller.

Günlük kullanım için ideal florür oranı: 1000-1450 ppm arasıdır. Diş macunlarının etiketinde milyonda bin oranında (1/1.000.000) florür bilgisi olmalıdır.

Aşındırıcılık Derecesi (RDA)

RDA (Relative Dentin Abrasivity), diş macununun ne kadar aşındırıcı olduğunu gösterir.

RDA 70-100 arası olanlar günlük kullanım için uygundur.

Aşırı beyazlatıcı ürünlerde bu değer yüksek olabilir ve uzun vadede diş minesine zarar verebilir.

İçerik Etiketi

Kaçınılması gereken içerikler:

SLS (Sodyum Lauril Sülfat): Aft oluşumuna sebep olabilir.

Şeker veya yapay tatlandırıcılar: Özellikle çocuk macunlarında dikkat edilmeli.

Aşırı köpüren ürünler: Temizlik hissi verir ama aşırı köpürme gerçek temizlik anlamına gelmez.

Uzman Onayı ve Sertifikalar

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) veya ADA (American Dental Association) gibi güvenilir sağlık kurumlarının onayı olan ürünler tercih edilmelidir.

'Klinik olarak test edilmiştir', 'diş hekimleri tarafından önerilmektedir' gibi ifadeler önemli olabilir, ancak mutlaka içerikle desteklenmeli.

Bireysel Uyum

Herkesin ağız yapısı farklıdır. Bir ürün birine iyi gelirken başka birinde tahrişe neden olabilir.

Yeni bir ürün denediğinde 1-2 hafta izleyerek ağız içindeki etkilerini gözlemle.

Doktorların Önerdiği En İyi Diş Macunu

Doktorların (özellikle diş hekimlerinin) önerdiği en iyi diş macunları, genellikle klinik olarak test edilmiş, florür içeren, ağız sağlığı sorunlarına yönelik etkili çözümler sunan ve düşük aşındırıcılığa sahip ürünlerdir. Fakat markalar, kişilerin ihtiyaçlarına yönelik farklı ürünler üretir. Kendiniz için en iyi ürünü bir diş doktorundan öğrenmeniz tavsiye edilir.