article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 12 - 13 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 12 - 13 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 20:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 12 - 13 Eylül'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Bu Hafta Sonu Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival'de Kimler Var?

Bu Hafta Sonu Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival'de Kimler Var?

Burak Kut 

  • Konser Yeri: Tepe Nautilus (Türk Telekom Prime Sahnesi) 

  • Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi 

  • Açıklama: Pop müziğin deneyimli isimlerinden Burak Kut, hafta sonunun ilk gününde Türk Telekom Prime Sahnesi'nde katılımcılarla buluşarak festival atmosferini renklendirmektedir.

Oğuzhan Koç 

  • Konser Yeri: Tepe Nautilus (Türk Telekom Prime Sahnesi) 

  • Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar 

  • Açıklama: Festivalin kapanış gününde sahne alacak olan Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarıyla dört gün süren kahve, müzik ve eğlence dolu organizasyona unutulmaz bir final yapmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Aşkın Nur Yengi

  • - Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Açıklama: Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Aşkın Nur Yengi, 1990’lardan bugüne taşıdığı zamansız baladları ve hareketli pop şarkılarını seslendirmektedir. Sanatçı, 'Yazık', 'Sevgiliye' ve 'Helal Olsun' gibi hitleriyle dinleyicilere yüksek vokal yetkinliği ve nostaljik bir müzik şöleni sunmaktadır.

Gökhan Türkmen

  • - Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Açıklama: Modern Türk popunun üretken yorumcu ve bestecilerinden Gökhan Türkmen, zengin orkestra düzenlemeleri eşliğinde sahne almaktadır. 'Büyük İnsan', 'Çatı Katı' ve 'Aşk Lazım' gibi popüler parçalarını seslendiren sanatçı, duygusal ve ritmik yapılar arasında dengeli bir sahne akışı kurmaktadır.

Seda Sayan

  • - Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 21:00

  • - Açıklama: Popüler eğlence müziğinin tanınan siması Seda Sayan, açık hava amfisinde dinleyicileriyle bir araya gelmektedir. Sanatçı, neşeli sahne enerjisi ve hareketli popüler repertuvarıyla pazar gecesini tempolu bir konser deneyimine dönüştürmektedir.

Burak Kut (12. İstanbul Coffee Festival)

  • - Konser Yeri: Türk Telekom Prime Sahnesi (Tepe Nautilus Açık Alanı), Kadıköy

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, Gün İçi Festival Programı

  • - Açıklama: 1990’lı yılların pop ikonu Burak Kut, kahve festivali kapsamında kurulan açık hava sahnesinde müzikseverlerle buluşmaktadır. Sanatçı, döneme damga vuran dinamik dans şarkıları ve hit baladlarıyla festival alanında nostalji rüzgarı estirmektedir.

Oğuzhan Koç (12. İstanbul Coffee Festival)

  • - Konser Yeri: Türk Telekom Prime Sahnesi (Tepe Nautilus Açık Alanı), Kadıköy

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, Gün İçi Festival Programı

  • - Açıklama: Güncel Türk pop müziğinin sevilen şarkı yazarı ve yorumcusu Oğuzhan Koç, festivalin kapanış gününde sahne almaktadır. Romantik ve hareketli pop şarkılarını gitarı ve orkestrası eşliğinde sunan müzisyen, dinleyicilere neşeli bir festival finali yaşatmaktadır.

CRUSH (K-Pop / Pop)

  • - Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava, Maslak

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar, 21:00

  • - Açıklama: Türkiye’nin yeni nesil 7 kişilik erkek müzik grubu CRUSH, ilk büyük konser serisi kapsamında iki akşam üst üste açık hava sahnesine çıkmaktadır. Grup, K-pop esintili enerjik koreografileri ve senkronize dans şovlarıyla genç kitleye görsel yönü ağır basan bir performans sergilemektedir.

Bergüzar Korel ('Hatırladıkça')

  • - Konser Yeri: Tersane İstanbul, Haliç

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, Akşam Programı

  • - Açıklama: Başarılı oyuncu ve şarkıcı Bergüzar Korel, DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup kapsamında 'Hatırladıkça' başlıklı konseriyle izleyici karşısına çıkmaktadır. Sanatçı, Haliç sularının kıyısında Türk popunun nostaljik şarkılarını zarif ve buğulu vokal yorumuyla seslendirmektedir.

Festibağ 90’lar Pop Sahnesi (Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın, Mansur Ark)

  • - Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Sultanpark ve Chalet Garden), Beşiktaş

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 15:00

  • - Açıklama: 1990’lar Türk popunun simge isimleri Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Mansur Ark, bağ bozumu festivali bünyesinde ortak bir sahne programında buluşmaktadır. Bir döneme damgasını vurmuş melodileri art arda seslendiren usta isimler, açık havada nostalji ve eğlenceyi harmanlamaktadır.

Mehmet & Enes Kılıç

  • - Konser Yeri: Mahsus Sahne Maslak

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 22:30

  • - Açıklama: Popüler canlı müzik icracısı ikili Mehmet ve Enes Kılıç, yemekli kulüp konseptinde sahne almaktadır. Sanatçılar, geniş pop repertuvarları ve interaktif sahne iletişimleriyle gece geç saatlere kadar süren tempolu bir müzik dinletisi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Freestyle Arena X Cashflow

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 20:00 (Kapı açılışı: 19:00)

  • Açıklama: Türkçe sokak rap akımının kıdemli temsilcilerinden Cashflow, hip-hop kültürünün mücadeleci ruhunu Beşiktaş sahnesine getirmektedir. Canlı seyirci oylamasıyla 16 yarışmacının büyük ödül için rekabet edeceği serbest stil kapışmalarının yanı sıra sanatçı, yer altı dünyasının kültleşmiş sert parçalarını canlı icra etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Duman (Rock’n Park İstanbul – 1. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 22:15 (Festival kapı açılışı: 15:30)

  • - Açıklama: Türk rock müziğinin öncü topluluklarından Duman, dünden bugüne uzanan kült şarkılarını kendine has grunge ve alternatif rock tavrıyla festival sahnesine taşımaktadır. Grup, yüksek enerjili ve distorsiyon yüklü performansıyla açık hava atmosferinde ilk günün görkemli kapanışını gerçekleştirmektedir.

Mor ve Ötesi (Rock’n Park İstanbul – 2. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 22:15 (Festival kapı açılışı: 15:30)

  • - Açıklama: Çeyrek asrı aşan müzikal geçmişiyle yerli sahnenin simge gruplarından olan mor ve ötesi, festivalin final gecesinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Felsefi derinliğe sahip şarkı sözleri ve geniş kitlelere mal olmuş rock marşlarıyla topluluk, festival katılımcılarına güçlü bir müzik ziyafeti sunmaktadır.

Redd (Rock’n Park İstanbul – 1. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 20:45

  • - Açıklama: Bireysel ve toplumsal temaları melodik rock altyapılarıyla işleyen Redd, festivalin ilk gününün en güçlü performanslarından birini sergilemektedir. Doğan Duru’nun vokal hakimiyeti ve grubun zengin enstrümantasyonu, açık hava sahnesinde dinleyicilere dinamik bir akış yaşatmaktadır.

Demir Demirkan (Rock’n Park İstanbul – 1. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 18:00

  • - Açıklama: Besteci, prodüktör ve virtüöz gitarist kimliğiyle tanınan Demir Demirkan, sert riffleri ve melodik vokal yürüyüşlerini festival alanına taşımaktadır. Sanatçı, solo diskografisinin klasik yapıtları ile güçlü gitar sololarını bir araya getiren etkileyici bir canlı performans vadetmektedir.

IAMX (Rock’n Park İstanbul – 1. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 19:15

  • - Açıklama: Chris Corner öncülüğünde karanlık kabare, elektronik ve alternatif rock tarzlarını harmanlayan IAMX, festivalin uluslararası konuğu olarak sahne almaktadır. Topluluk, teatral sahne estetiği ve yoğun synth katmanlarıyla dinleyicilere görsel ve işitsel açıdan sıra dışı bir atmosfer sunmaktadır.

Yangın (Rock’n Park İstanbul – 1. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 17:00

  • - Açıklama: Bağımsız rock sahnesinin üretken genç ekiplerinden Yangın, festivalin ilk gün ana sahne açılışını gerçekleştirmektedir. Grup, sert davul ritimleri ve dinamik gitar yürüyüşleriyle erken saatlerde alanı dolduran dinleyicilere yüksek enerjili bir başlangıç sağlamaktadır.

Miles Kane (Rock’n Park İstanbul – 2. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 20:45

  • - Açıklama: Britanya bağımsız rock sahnesinin tanınan ismi ve The Last Shadow Puppets projesinin eş kurucusu Miles Kane, pazar akşamının uluslararası ana sanatçısı olarak öne çıkmaktadır. Karizmatik sahne duruşu ve retro indie rock tınılarıyla sanatçı, uluslararası festival enerjisini İstanbul’a taşımaktadır.

Vega (Rock’n Park İstanbul – 2. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 19:15

  • - Açıklama: Türk alternatif rock müziğinde naif vokalleri ve içe dönük şarkı sözleriyle kült bir yer edinen Vega, festivalin ikinci gününde sahneye çıkmaktadır. Deniz Özbey’in duru yorumu eşliğinde ekip, 2000’li yıllardan günümüze uzanan duygusal rock klasiklerini icra etmektedir.

Koray Candemir (Rock’n Park İstanbul – 2. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 18:00

  • - Açıklama: Kargo grubunun unutulmaz solisti ve başarılı solo sanatçı Koray Candemir, festival sahnesine 1990’lardan bu yana biriken rock mirasını getirmektedir. Sanatçı, dinamik performansı ve güçlü vokaliyle açık havada nostaljik ve tempolu bir konser deneyimi sunmaktadır.

Den Ze (Rock’n Park İstanbul – 2. Gün)

  • - Konser Yeri: Life Park, Sarıyer

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 17:00

  • - Açıklama: Yeni dönem alternatif rock ve indie tınılarıyla öne çıkan kadın sanatçılardan Den Ze, festivalin pazar programının açılışını üstlenmektedir. Melodik gitarlar üzerine kurulan özgün şarkı yapılarıyla sanatçı, dinleyicilere taze bir bağımsız müzik seçkisi aktarmaktadır.

Ayna

  • - Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Açıklama: Erhan Güleryüz öncülüğünde 1990’lardan bu yana folk rock ve pop rock tınılarını birleştiren Ayna, Anadolu Yakası’nın açık hava amfisinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Grup, kuşaklar boyu dillerden düşmeyen marşlaşmış şarkılarını geniş bir kitleyle hep birlikte söylemeye hazırlanmaktadır.

Pera

  • - Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 22:00

  • - Açıklama: Modern Türk rock sahnesinde hüzünlü sözleri güçlü gitar düzenlemeleriyle buluşturan Pera, Kadıköy’ün köklü canlı müzik sahnesinde performans sergilemektedir. Ekip, genç dinleyici kitlesiyle kurduğu dinamik bağ ve liste başı hitleriyle geceyi hareketlendirmektedir.

Koray Candemir (Akustik Dinleti)

  • - Konser Yeri: Blind İstanbul, Asmalımescit / Beyoğlu

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:30

  • - Açıklama: Deneyimli rock müzisyeni Koray Candemir, festival sahnesinin hemen öncesinde Beyoğlu’nun kulüp atmosferinde özel bir akustik performans sergilemektedir. Sanatçı, yalın aranjmanlar ve samimi sahne anlatımıyla şarkılarının akustik versiyonlarını dinleyicilerine aktarmaktadır.

Reggae Night with Sattas

  • - Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:30

  • - Açıklama: Türkiye’nin köklü reggae-rock topluluğu Sattas, ska, dub ve rock ritimlerini yerli ezgilerle harmanlayan yüksek tempolu bir gece sunmaktadır. Zengin nefesli sazlar ve durmaksızın yükselen ritimleriyle grup, Beşiktaş sahnelerinde kesintisiz bir dans ortamı oluşturmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Viyolonsel Masterclass Kapanış Konseri (6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali)

  • - Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kadıköy

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 13:00

  • - Açıklama: Dünyaca ünlü Fransız viyolonsel virtüözü Prof. Marc Coppey yürütücülüğündeki yoğun ustalık sınıfını tamamlayan genç çellistler, kapanış konseriyle dinleyici karşısına çıkmaktadır. Resitalde Barok ve Romantik dönem oda müziği repertuvarından seçkin viyolonsel sonat ve etütleri Süreyya Operası’nın akustiğinde yankılanmaktadır.

Viyola Masterclass Kapanış Konseri (6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali)

  • - Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kadıköy

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 14:00

  • - Açıklama: Uluslararası alanda tanınan usta viyolacı Prof. Razvan Popovici’nin atölye çalışmalarına katılan yetenekli genç icracılar, festival bünyesinde özel bir konser sunmaktadır. Genç müzisyenler, viyolanın derin ve sıcak tınılarını yansıtan klasik oda müziği eserlerini icra ederek dinleyicilere nitelikli bir akustik dinleti yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Festibağ Elektronik ve House Sahnesi (Soul Grinders, Deniz Özdoğru, Doğu Civicik)

  • - Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Chalet Garden), Beşiktaş

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 15:00

  • - Açıklama: Yerli elektronik müzik sahnesinin üretken prodüktör ve DJ’leri Soul Grinders, Deniz Özdoğru ve Doğu Civicik, açık hava festivalinde kabin başına geçmektedir. Sanatçılar, house ve melankolik deep tech tınılarından oluşan setleriyle doğayla iç içe bahçe alanında gün boyu dans ritimlerini ayakta tutmaktadır.

Gmag Özel Party

  • - Konser Yeri: Klein Harbiye, Şişli

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 22:00

  • - Açıklama: İstanbul gece kulübü kültürünün simgelerinden Klein Harbiye, özel temalı kulüp gecesiyle kapılarını elektronik müzikseverlere açmaktadır. Mekan, yüksek temposu düşmeyen tech house ve melodik tekno geçişleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar süren yoğun bir dans atmosferi sunmaktadır.

Kerimcan Durmaz (DJ Şovu)

  • - Konser Yeri: Dream Park İstanbul

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Açıklama: Popüler eğlence dünyasının dikkat çeken ismi Kerimcan Durmaz, hareketli dans parçalarını birleştirdiği DJ performansıyla sahnede yer almaktadır. Sahne şovu, dinamik remiksler ve görsel desteklerle katılımcılara tempolu bir kulüp deneyimi vadetmektedir.

2000’s Party (Daddy-E & Dear Darling)

  • - Konser Yeri: Blind İstanbul, Asmalımescit / Beyoğlu

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 23:59

  • - Açıklama: Elektronik dans altyapılarını milenyum dönemi remiksleriyle buluşturan DJ ikilisi Daddy-E ve Dear Darling, gece yarısı performansıyla sahne almaktadır. İkili, 2000’lerin dans kulübü klasiklerini çağdaş elektronik dokunuşlarla harmanlayarak Beyoğlu’nda tempoyu zirveye taşımaktadır.

Anyma Performansı Durumu (Resmi İptal Doğrulaması)

  • - Konser Yeri: Ataköy Marina Arena, Bakırköy

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi (Valilik Kararıyla Yasaklanmış ve İptal Edilmiştir)

  • - Açıklama: Tale of Us üyesi Anyma’nın dünya turnesi kapsamında planlanan ve devasa 3D ekran görselleriyle beklenen büyük ölçekli melodik tekno gösterisi resmi makamlarca yasaklanmıştır. Etkinliğin kamuoyu tepkileri ve valilik kararı doğrultusunda iptal edildiği teyit edildiğinden, müzikseverlerin takvim planlamalarında mağduriyet yaşamaması adına etkinlik listelerinden çıkarılmıştır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Dolu Kadehi Ters Tut (Festibağ)

  • - Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Sultanpark), Beşiktaş

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 15:00

  • - Açıklama: Bağımsız Türk alternatif pop ve rock sahnesinin öncü ikilisi Dolu Kadehi Ters Tut, festivalin ilk gününde enerjik sahne prodüksiyonuyla yer almaktadır. İkili, funk esintili bas yürüyüşleri ve akılda kalıcı nakaratlarıyla Boğaz manzaralı açık hava alanında ritmi yükseltmektedir.

Zülfü Livaneli & Maria Farantouri

  • - Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 21:00

  • - Açıklama: Türk edebiyat ve müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli ile Yunanistan’ın evrensel vokal efsanesi Maria Farantouri, tarihi Harbiye sahnesinde bir araya gelmektedir. Ege’nin ortak barış ezgilerini senfonik düzenlemelerle sunan iki usta sanatçı, iki yakanın kardeşliğini simgeleyen tarihi bir açık hava konserine imza atmaktadır.

Maher Zain (World Tour 2026)

  • - Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Şişli

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Açıklama: Manevi temaları modern dünya müziği ve R&B altyapılarıyla birleştiren küresel çapta tanınmış vokalist Maher Zain, dünya turnesi kapsamında Harbiye’de sahne almaktadır. Sanatçı, Doğu ve Batı enstrümanlarını sentezleyen orkestrası eşliğinde huzur veren evrensel melodilerini seslendirmektedir.

Pink Martini All Stars

  • - Konser Yeri: Tersane İstanbul, Haliç

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 19:00

  • - Açıklama: Klasik müzik, Latin, şanson ve caz standartlarını çok dilli bir yapıyla harmanlayan efsanevi grup Pink Martini, farklı solistleri buluşturan 'All Stars' konseptiyle Türkiye’de ilk kez sahne almaktadır. Ari Shapiro, Edna Vazquez ve sürpriz yerli konukların katıldığı bu gösteri, Haliç kıyısındaki kürek yarışlarının ardından şık bir müzik şöleni sunmaktadır.

Cem Adrian

  • - Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00 (Kapı açılışı: 18:00)

  • - Açıklama: Geniş vokal aralığı ve duygusal yorum gücüyle yerli alternatif müziğin özgün isimlerinden Cem Adrian, Ataşehir’in kapalı konser salonunda sevenleriyle buluşmaktadır. Sanatçı, kendi melankolik bestelerinden geleneksel türkülerin alternatif aranjmanlarına uzanan derinlikli bir repertuvar icra etmektedir.

Rıza (Akustik Sahne)

  • - Konser Yeri: Sanat Performance Beyoğlu

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 20:30

  • - Açıklama: Canlı akustik yorumlarıyla tanınan sahne sanatçısı Rıza, Beyoğlu’nun merkezindeki sahnede dinleyicilerle buluşmaktadır. Yorumcu, Türkçe pop ve alternatif rock parçalarını yalın gitar düzenlemeleriyle harmanlayarak sıcak bir kulüp dinletisi yaşatmaktadır.

Cefi ile Veranda Street Tavern

  • - Konser Yeri: Veranda Winter Garden (InterContinental Istanbul), Taksim

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 20:30

  • - Açıklama: Türk ve Yunan taverna kültürünü modern sahne şovuyla birleştiren Cefi, Boğaz kıyısındaki kış bahçesinde izleyici karşısına çıkmaktadır. Sanatçı, buzuki ezgileri eşliğinde iki yakanın ortak melodilerini seslendirerek dinleyicilere keyifli bir Akdeniz gecesi sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Fuat Tuaç

  • - Konser Yeri: Zorlu PSM touché by N Kolay, Beşiktaş

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Açıklama: Üç oktavlık vokal yeteneğine sahip caz vokalisti ve besteci Fuat Tuaç, kulüp formatındaki samimi salonda müzikseverlerin karşısına çıkmaktadır. Sanatçı, altı dilde icra ettiği zengin repertuvarında Frank Sinatra ve Edith Piaf’tan Ayten Alpman ve Sting’e uzanan çok uluslu caz düzenlemelerine yer vermektedir.

İpek Dinç Band

  • - Konser Yeri: Nardis Jazz Club, Bereketzade / Galata

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:30

  • - Açıklama: Caz vokalinde İlham Gencer ile başladığı müzik yolculuğunda saygın bir yer edinen İpek Dinç, tarihi Galata Kulesi’nin yanındaki ikonik kulüpte sahne almaktadır. Sanatçı, virtüöz müzisyenlerden kurulu orkestrası eşliğinde swing ve bebop standartlarının seçkin örneklerini dinleyicilerle buluşturmaktadır.

Zeynep Özyılmazel ('A Taste of Jazz')

  • - Konser Yeri: Pera 77, Asmalımescit / Beyoğlu

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Açıklama: Duru ses tonu ve sahne zarafetiyle tanınan Zeynep Özyılmazel, Pera’nın tarihi dokusuna sahip butik caz salonunda mikrofon başına geçmektedir. Sanatçı, 'A Taste of Jazz' projesiyle klasik caz standartlarının yanında popüler eserlere getirdiği caz uyarlamalarını sergilemektedir.

HABİTAT Art Music Live (Jehan Barbur & Ceylan Ertem)

  • - Konser Yeri: HABİTAT Hilltown, Küçükyalı / Maltepe

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 19:00 / 20:00

  • - Açıklama: Seslerindeki lirik derinlik ve güçlü doğaçlama kabiliyetiyle caz ve alternatif müziği harmanlayan Jehan Barbur ile Ceylan Ertem, ortak bir sahne performansında buluşmaktadır. İki özgün vokalist, şiirsel şarkı sözlerini akustik ve caz altyapılarıyla örerek Anadolu Yakası’nda nitelikli bir müzik akşamı oluşturmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Pınar Dağdelen (39. Ahilik Haftası Konseri)

  • - Konser Yeri: Barış Mahallesi Semt Pazar Alanı Etkinlik Sahnesi, Beylikdüzü

  • - Tarih ve Saat: 12 Eylül Cumartesi, 16:00 – 17:00

  • - Açıklama: Türk halk müziğinin genç seslerinden Pınar Dağdelen, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde kurulan açık hava sahnesinde dinleyicilerle buluşmaktadır. Sanatçı, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenen geleneksel türküleri ve bağlama ezgilerini sade bir yorumla seslendirmektedir.

Gülnur Boran (39. Ahilik Haftası Konseri)

  • - Konser Yeri: Barış Mahallesi Semt Pazar Alanı Etkinlik Sahnesi, Beylikdüzü

  • - Tarih ve Saat: 13 Eylül Pazar, 16:00 – 17:00

  • - Açıklama: Geleneksel halk müziği mirasını canlı tutan icracılardan Gülnur Boran, açık alanda türküseverlere hitap etmektedir. Sanatçı, ozanların köklü deyişlerini ve coşkulu halk ezgilerini otantik bir vokal tınısıyla canlı olarak aktarmaktadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın