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En İyi Arkadaşların Evlendiklerinde Muhteşem Çiftler Olduğunu Kanıtlayan 15 Durum

En İyi Arkadaşların Evlendiklerinde Muhteşem Çiftler Olduğunu Kanıtlayan 15 Durum

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 10:01

Bugün, en iyi arkadaşların en iyi evli çiftler olabileceğinin 15 kanıtına bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kendi hikayemden bahsediyim size ve siz karar vermeye çalışın. Üniversitede şu anki karımla en iyi arkadaşlardık ve adım atamadağım için başkası ile evlenmesini izledim."

1. "Kendi hikayemden bahsediyim size ve siz karar vermeye çalışın. Üniversitede şu anki karımla en iyi arkadaşlardık ve adım atamadağım için başkası ile evlenmesini izledim."

'Doğal olarak kalbim kırılmıştı ama yıllar sonra kocasıyla ayrıldılar ve sonunda olması gerektiği gibi beraber olduk. Şimdi bir çocuğumuz var ve çok mutluyuz.'

2. "En iyi arkadaşınla beraber olmak kadar güzel bir şey yok."

2. "En iyi arkadaşınla beraber olmak kadar güzel bir şey yok."

'Hem birbiriniz için büyük bir tutkuyla yanıp tutuşuyorsunuz hem de birbirinizin bütün küçük sırlarını ve özel ilgilerini biliyorsunuz.'

3. "Bana sorarsanız önce birbirinizin en iyi arkadaşı olmadıysanız evlenmemelisiniz."

3. "Bana sorarsanız önce birbirinizin en iyi arkadaşı olmadıysanız evlenmemelisiniz."

'İlişkilerin ve arkadaşlık sevgisinin birbirinden bu kadar farklı olduğunu düşünüyor olmamız çok garip.'

4. "Bana sorarsan herkes beraber eğlenip saçma şeyler yapabildiği birisiyle evlenmek isteyecektir."

4. "Bana sorarsan herkes beraber eğlenip saçma şeyler yapabildiği birisiyle evlenmek isteyecektir."

'O yüzden en iyi arkadaşınla evlenmenin en iyi şey olduğunu düşünüyorum.'

5. "En iyi arkadaşlar olarak zaten aynı hobileri paylaşıyor oluyorsunuz."

5. "En iyi arkadaşlar olarak zaten aynı hobileri paylaşıyor oluyorsunuz."

'Bunun üzerine bir de aşk eklenince çok güzel bir kombinasyon ortaya çıkıyor.'

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6. "En iyi arkadaşınla evlenirsen her zaman kendin olabiliyorsun."

6. "En iyi arkadaşınla evlenirsen her zaman kendin olabiliyorsun."

'Zaten bütün alışkanlıklarınızı ve küçük özelliklerinizi bildikleri için kendini zorlamana gerek kalmıyor.'

7. "Kavga etseniz bile o kadar uzun sürmüyor çünkü birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz."

7. "Kavga etseniz bile o kadar uzun sürmüyor çünkü birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz."

8. "Sadece fiziksel çekim üzerine kurulmuş bir ilişkinin çok uzun süreceğini sanmıyorum."

8. "Sadece fiziksel çekim üzerine kurulmuş bir ilişkinin çok uzun süreceğini sanmıyorum."
spectrumculture.com

'Birisiyle evleneceksem onu en iyi arkadaşımmışcasına tanımak isterdim.'

9. "Gerçekten sevdiğin birisiyle yaşlanmak kadar güzel bir şey yok."

9. "Gerçekten sevdiğin birisiyle yaşlanmak kadar güzel bir şey yok."

'Bu kişi en iyi arkadaşınsa ve birbirinizi ilişki öncesinde de uzun süredir tanıyorsanız daha anlamlı olduğunu düşünüyorum.'

10. "Genelde aynı arkadaş grubundan olduğunuz için arkadaşlarınızla anlaşabilecekler mi diye endişelenmenize de gerek yok."

10. "Genelde aynı arkadaş grubundan olduğunuz için arkadaşlarınızla anlaşabilecekler mi diye endişelenmenize de gerek yok."
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11. "En yakın arkadaşınla normal olarak güçlü bir ilişkiye sahip oluyorsunuz."

11. "En yakın arkadaşınla normal olarak güçlü bir ilişkiye sahip oluyorsunuz."

'Beraber olmaya başladığınızdaysa bu hisler sadece daha da güçleniyor ve asla kırılmayacak bir bağ oluşuyor.'

12. "Ben çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım olan kızla evlendim ve 25 yıl sonra hala en iyi arkadaşım olarak onu görüyorum."

12. "Ben çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım olan kızla evlendim ve 25 yıl sonra hala en iyi arkadaşım olarak onu görüyorum."

'En iyi arkadaşınla evlenmenin gerçekten özel bir yanı var.'

13. "Küçüklüğümüzden beri ailesini tanıdığım için beni zaten seviyorlardı ve bütün bu kayınvalide sorunlarından kurtulmuş oldum."

13. "Küçüklüğümüzden beri ailesini tanıdığım için beni zaten seviyorlardı ve bütün bu kayınvalide sorunlarından kurtulmuş oldum."

'En iyi arkadaşınla beraber olmanın en iyi avantajlarından birisi bu diye düşünüyorum.'

14. "Önce birbirimizin en iyi arkadaşıydık şimdiyse çocuğumuz var ve onun da en iyi arkadaşıyız."

14. "Önce birbirimizin en iyi arkadaşıydık şimdiyse çocuğumuz var ve onun da en iyi arkadaşıyız."

'En iyi arkadaşınla beraber olduğunda çocuklarınla da çok iyi bir bağınız oluyor bence.'

15. "Onca yıl arkadaşlık ve ilişkiden sonra artık birbirinle konuşmadan ne demek istediğini anlayabiliyorsun."

15. "Onca yıl arkadaşlık ve ilişkiden sonra artık birbirinle konuşmadan ne demek istediğini anlayabiliyorsun."

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