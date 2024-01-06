En İyi Arkadaşların Evlendiklerinde Muhteşem Çiftler Olduğunu Kanıtlayan 15 Durum
En İyi Arkadaşların Evlendiklerinde Muhteşem Çiftler Olduğunu Kanıtlayan 15 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, en iyi arkadaşların en iyi evli çiftler olabileceğinin 15 kanıtına bakacağız.
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1. "Kendi hikayemden bahsediyim size ve siz karar vermeye çalışın. Üniversitede şu anki karımla en iyi arkadaşlardık ve adım atamadağım için başkası ile evlenmesini izledim."
2. "En iyi arkadaşınla beraber olmak kadar güzel bir şey yok."
3. "Bana sorarsanız önce birbirinizin en iyi arkadaşı olmadıysanız evlenmemelisiniz."
4. "Bana sorarsan herkes beraber eğlenip saçma şeyler yapabildiği birisiyle evlenmek isteyecektir."
5. "En iyi arkadaşlar olarak zaten aynı hobileri paylaşıyor oluyorsunuz."
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6. "En iyi arkadaşınla evlenirsen her zaman kendin olabiliyorsun."
7. "Kavga etseniz bile o kadar uzun sürmüyor çünkü birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz."
8. "Sadece fiziksel çekim üzerine kurulmuş bir ilişkinin çok uzun süreceğini sanmıyorum."
9. "Gerçekten sevdiğin birisiyle yaşlanmak kadar güzel bir şey yok."
10. "Genelde aynı arkadaş grubundan olduğunuz için arkadaşlarınızla anlaşabilecekler mi diye endişelenmenize de gerek yok."
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11. "En yakın arkadaşınla normal olarak güçlü bir ilişkiye sahip oluyorsunuz."
12. "Ben çocukluğumdan beri en iyi arkadaşım olan kızla evlendim ve 25 yıl sonra hala en iyi arkadaşım olarak onu görüyorum."
13. "Küçüklüğümüzden beri ailesini tanıdığım için beni zaten seviyorlardı ve bütün bu kayınvalide sorunlarından kurtulmuş oldum."
14. "Önce birbirimizin en iyi arkadaşıydık şimdiyse çocuğumuz var ve onun da en iyi arkadaşıyız."
15. "Onca yıl arkadaşlık ve ilişkiden sonra artık birbirinle konuşmadan ne demek istediğini anlayabiliyorsun."
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