Görüş Bildir
Haberler
TV
En Güçlüler Çarpıştı: Survivor'da Kim Elendi?

En Güçlüler Çarpıştı: Survivor'da Kim Elendi?

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 00:28

Son yılların en çok konuşulan ve en çok tartışma yaşanan Survivor'ında önemli bir eleme daha gerçekleşti. Özgür, Yunus Emre, Batuhan ve Yaman'ın eleme adayı olduğu haftada yarışmaya kim veda etti?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor'a geçtiğimiz hafta düellolar sonucu veda eden yarışmacı Hakan olmuştu.

Survivor'a geçtiğimiz hafta düellolar sonucu veda eden yarışmacı Hakan olmuştu.

Oynanan ilk dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan eleme adayı olarak Özgür belirlendi.

Oynanan ilk dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan eleme adayı olarak Özgür belirlendi.

İkinci dokunulmazlığı Mavi takımın kaybetmesiyle belirlenen ikinci aday Yaman oldu.

İkinci dokunulmazlığı Mavi takımın kaybetmesiyle belirlenen ikinci aday Yaman oldu.

Üçüncü eleme adayı Kırmızı takımdan Yunus Emre olarak belirlendi.

Üçüncü eleme adayı Kırmızı takımdan Yunus Emre olarak belirlendi.

Ve yarışmaya sonradan katılan Batuhan, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

Ve yarışmaya sonradan katılan Batuhan, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yunus Emre ve Yaman arasında oynanan düelloyu Yunus Emre kazanarak elenmekten kurtuldu.

Yunus Emre ve Yaman arasında oynanan düelloyu Yunus Emre kazanarak elenmekten kurtuldu.

Batuhan ve Özgür arasında oynanan düelloyu ise Özgür kazanarak eleme adayı olmaktan kurtuldu.

Batuhan ve Özgür arasında oynanan düelloyu ise Özgür kazanarak eleme adayı olmaktan kurtuldu.

Son olarak Batuhan ve Yaman arasında yapılan düellonun kazananı Batuhan oldu.

Son olarak Batuhan ve Yaman arasında yapılan düellonun kazananı Batuhan oldu.

Yaman elenerek adaya veda etti.

Yaman elenerek adaya veda etti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?