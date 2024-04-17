En Güçlüler Çarpıştı: Survivor'da Kim Elendi?
En Güçlüler Çarpıştı: Survivor'da Kim Elendi?
Son yılların en çok konuşulan ve en çok tartışma yaşanan Survivor'ında önemli bir eleme daha gerçekleşti. Özgür, Yunus Emre, Batuhan ve Yaman'ın eleme adayı olduğu haftada yarışmaya kim veda etti?
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Survivor'a geçtiğimiz hafta düellolar sonucu veda eden yarışmacı Hakan olmuştu.
Oynanan ilk dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan eleme adayı olarak Özgür belirlendi.
İkinci dokunulmazlığı Mavi takımın kaybetmesiyle belirlenen ikinci aday Yaman oldu.
Üçüncü eleme adayı Kırmızı takımdan Yunus Emre olarak belirlendi.
Ve yarışmaya sonradan katılan Batuhan, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
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Yunus Emre ve Yaman arasında oynanan düelloyu Yunus Emre kazanarak elenmekten kurtuldu.
Batuhan ve Özgür arasında oynanan düelloyu ise Özgür kazanarak eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Son olarak Batuhan ve Yaman arasında yapılan düellonun kazananı Batuhan oldu.
Yaman elenerek adaya veda etti.
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