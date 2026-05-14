En Çok Sipariş Edilen Yemek Değişti: Tavuk Döner Tahtını Kaybetti

2025 yılı itibarıyla anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı. Hacmin 2019-2025 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı ise yüzde 138,7 oldu. Bu ticaretin e-ticaret hacmi içindeki payı, 2019 yılında yüzde 1,6 iken geçen yıl yüzde 8,5'e yükseldi.

Yemek sektörü, geçen yıl yüzde 69,5'lik payla hızlı ticarette öne çıkarken, gıda ve süpermarketin hacmi yüzde 30,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu kapsamda tüketiciler, geçen yıl hızlı ticarette gıda ve süpermarket kategorisinde en çok 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri sipariş etti. Bunu, 3,96 milyar lirayla temizlik ve ev bakım ürünleri, 3,46 milyar lirayla piliç, tavuk ve hindi ürünleri izledi. Köfte ve işlenmiş et 3,43 milyar lirayla, süt 3,01 milyar lirayla, pet şişe su ise 2,88 milyar lirayla tüketicilerin hızlı ticarette en çok satın aldığı diğer ürünler arasında yer aldı.