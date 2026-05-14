article/comments
article/share
Haberler
Gündem
En Çok Sipariş Edilen Yemek Değişti: Tavuk Döner Tahtını Kaybetti

En Çok Sipariş Edilen Yemek Değişti: Tavuk Döner Tahtını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 12:45

Türkiye’de geçtiğimiz yıl genellikle motokuryelerce gerçekleştirilen hızlı ticarette, yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş edildi. Marketlerden verilen siparişlerde ise çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünler zirvede yer aldı. Daha önceki yıllarda en çok sipariş edilen yemek olan tavuk dönerin tahtını hamburgere kaptırması dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı’nın “Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü 2025” raporunda ilginç bilgiler yer aldı.

Ticaret Bakanlığı’nın “Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü 2025” raporunda ilginç bilgiler yer aldı.

2025 yılı itibarıyla anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı. Hacmin 2019-2025 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı ise yüzde 138,7 oldu. Bu ticaretin e-ticaret hacmi içindeki payı, 2019 yılında yüzde 1,6 iken geçen yıl yüzde 8,5'e yükseldi.

Yemek sektörü, geçen yıl yüzde 69,5'lik payla hızlı ticarette öne çıkarken, gıda ve süpermarketin hacmi yüzde 30,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu kapsamda tüketiciler, geçen yıl hızlı ticarette gıda ve süpermarket kategorisinde en çok 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri sipariş etti. Bunu, 3,96 milyar lirayla temizlik ve ev bakım ürünleri, 3,46 milyar lirayla piliç, tavuk ve hindi ürünleri izledi. Köfte ve işlenmiş et 3,43 milyar lirayla, süt 3,01 milyar lirayla, pet şişe su ise 2,88 milyar lirayla tüketicilerin hızlı ticarette en çok satın aldığı diğer ürünler arasında yer aldı.

Tavuk dönerin tahtına hamburger oturdu.

Tavuk dönerin tahtına hamburger oturdu.

Vatandaşların yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmesi de rakamlara yansıdı. Tüketicilerin geçen yıl hızlı ticarette yemek kategorisinde en çok satın aldığı ürün, 26,74 milyar lirayla hamburger oldu. Bunu sırasıyla 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun izledi.

Izgara köfte ve et yemeği 5,08 milyar lirayla, çiğ köfte 4,18 milyar lirayla, tost ve sandviç ise 3,9 milyar lirayla tüketicilerin söz konusu kategoride en çok tercih ettiği diğer ürünler arasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın