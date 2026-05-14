140 Kilo Ağırlığındaki Dev Keçi Kurban Pazarının İlgi Odağı Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 12:13

Elazığ’da kurbanlık için yetiştirilen ve 140 kilogram ağırlığına ulaşan bir keçi, pazarın ilgi odağı oldu. Görenlerin dönüp bir daha baktığı keçi alıcısını beklerken, yetiştirici Yiğithan Çopur ise kurbanlıkların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Elazığ’daki dev keçi gündem oldu.

Yaylalardan inen hayvanların işaretleme ve satış süreci başlarken, cüssesiyle görenleri şaşırtan bir keçi kurbanlıklar arasında öne çıktı. Yetiştirici Yiğithan Çopur, kurbanlıkların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pazarın rekor adayını kendi fiziksel ölçüleriyle tanıttı. Sağlıklı yapısı ve devasa görünümüyle şimdiden yoğun ilgi gören keçi, işaretleme işlemlerinin ardından alıcısını beklemeye başladı. Öte yandan, çiftlikteki hareketliliğin bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Hayvanın heybetini anlatan Çopur, 'Çobanlık hayvanlarımız çiftliğimize indi, kurbanlık satış ve işaretlemelerimize başladık. Rekor kiloya ulaşan bir hayvanımız. Ben 1,90 boyunda ve 120 kiloyum. Hayvanı yanımda tuttuğumda, cüssesinin benim ölçülerimi dahi geride bıraktığı net bir şekilde görülüyor. Sezonun ilk rekoru diyebiliriz.' dedi.

Cüssesi ile dikkat çeken keçinin görüntüleri 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
