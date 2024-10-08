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En Büyük Sevgisi Dostuna Olanlara: Arkadaşlık Hakkında Yazılmış En Güzel 11 Şarkı

etiket En Büyük Sevgisi Dostuna Olanlara: Arkadaşlık Hakkında Yazılmış En Güzel 11 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 20:10

Bu hayattaki en büyük sevginiz biricik dostunuza ise bu içerik tam size göre! Listede yer alan her şarkıyı dostunuza atarak onun da gününü güzelleştirebilirsiniz...

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1. Abba - Chiquitita

2. Hannah Montana - True Friend

3. Bruno Mars - Count on Me

4. Rina Sawayama, Elton John - Chosen Family

5. One Direction - History

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6. The Rembrandts- I'll be there for you

7. Spice Girls - Wannabe

8. Demi Lovato, Saweetie - My Girlfriends Are My Boyfriend

9. Randy Newman - You've Got a Friend in Me

10. Rihanna, JAY-Z - Umbrella

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11. Dionne Warwick - That's What Friends Are For

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