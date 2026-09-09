Emrah Safa Gürkan Açıkladı: Son Zamanlarda Oyunlara Karşı Oluşturulan Algının Sebebi Ne?
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Dünyadaki milyonlarca oyunseverin merakla beklediği GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala oyun tartışmaları da hararetlendi. Özellikle ana akım medyada ve toplumun belli kesimleri tarafından oyunların özellikle gençleri şiddete özendirmesi gibi konular yeniden gündeme geldi.
Bununla beraber toplumda oyun oynamanın bir suç veya kabahat gibi gösterilme ve belli bir yaş aralığına yakıştırılan bir durum olması da oyunseverlerle karşıt grubu yeniden karşı karşıya getirdi. Tarihçi akademisyen Emrah Safa Gürkan ise oyun oynamanın bir zaaf, suç veya kabahat gibi gösterilmesinin ardında yatan sebebi anlattığı videoyu yeniden paylaştı.
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Geçtiğimiz gün GTA 6 ile ilgili bir haberi duyuran Özlem Gürses'in sözleri yankı getirmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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