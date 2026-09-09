Emrah Safa Gürkan Açıkladı: Son Zamanlarda Oyunlara Karşı Oluşturulan Algının Sebebi Ne?

Oyunun bu kadar yaygın, bu kadar insan doğasına has bir şey olmasına rağmen biraz hafiflik gibi, ciddiyetsizlik gibi görülmesi nasıl açıklanabilir? Tamamen çalışanlar daha çok çalışsın, daha çok üretsin diye bir kültür. Protestan etiği denen böyle bir şey çıktı. Şimdi Protestan etiğini çıkaranlar ilk başta zenginler. Kendilerine de uyguladılar, bütün dünyaya yayıldı kardeşim. Fakirlere ne oluyor diyorsun. E kardeşim senin sanki bana böyle herkes CEO, yani milyon dolar yönetiyorsun. Ya öyle de değil, ayrıca onlar da oynuyordur da. Yani bu belli şeyler böyle, eğlenme, işte ne bileyim aşırı sevinç, aynı zamanda şiddet de normal hayatın hemen her yerindeydi eskiden. Şiddet tabii kötü bir şey olarak ama öyleydi.