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Emrah Safa Gürkan Açıkladı: Son Zamanlarda Oyunlara Karşı Oluşturulan Algının Sebebi Ne?

Emrah Safa Gürkan Açıkladı: Son Zamanlarda Oyunlara Karşı Oluşturulan Algının Sebebi Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2026 - 16:17
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Dünyadaki milyonlarca oyunseverin merakla beklediği GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala oyun tartışmaları da hararetlendi. Özellikle ana akım medyada ve toplumun belli kesimleri tarafından oyunların özellikle gençleri şiddete özendirmesi gibi konular yeniden gündeme geldi.

Bununla beraber toplumda oyun oynamanın bir suç veya kabahat gibi gösterilme ve belli bir yaş aralığına yakıştırılan bir durum olması da oyunseverlerle karşıt grubu yeniden karşı karşıya getirdi. Tarihçi akademisyen Emrah Safa Gürkan ise oyun oynamanın bir zaaf, suç veya kabahat gibi gösterilmesinin ardında yatan sebebi anlattığı videoyu yeniden paylaştı.

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Geçtiğimiz gün GTA 6 ile ilgili bir haberi duyuran Özlem Gürses'in sözleri yankı getirmişti.

Geçtiğimiz gün GTA 6 ile ilgili bir haberi duyuran Özlem Gürses'in sözleri yankı getirmişti.

Gürses, 'Bir tarafta dünyanın bütün kriminal sektörlerinin gerçekten de zirve yapmış olması; sadece ülkemizde değil, dünyada da böyle ne yazık ki. Rol modeller, mafyatik tipler, yasa dışı bütün sektörlerde istihdam edilen genç kuşak nesiller... İnanılmaz bir döneme denk gelmiş bulunuyoruz gerçekten de. Sanki yeterince böyle şey yaşanmıyormuş gibi gerçek dünyada, sanal dünyada da bir kriminal dünyayı klonlayan oyun var biliyorsunuz, GTA 6 deniyor bu oyunun adı.' ifadelerini kullanınca sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Oyunun bu kadar yaygın, bu kadar insan doğasına has bir şey olmasına rağmen biraz hafiflik gibi, ciddiyetsizlik gibi görülmesi nasıl açıklanabilir? Tamamen çalışanlar daha çok çalışsın, daha çok üretsin diye bir kültür. Protestan etiği denen böyle bir şey çıktı. Şimdi Protestan etiğini çıkaranlar ilk başta zenginler. Kendilerine de uyguladılar, bütün dünyaya yayıldı kardeşim. Fakirlere ne oluyor diyorsun. E kardeşim senin sanki bana böyle herkes CEO, yani milyon dolar yönetiyorsun. Ya öyle de değil, ayrıca onlar da oynuyordur da. Yani bu belli şeyler böyle, eğlenme, işte ne bileyim aşırı sevinç, aynı zamanda şiddet de normal hayatın hemen her yerindeydi eskiden. Şiddet tabii kötü bir şey olarak ama öyleydi.

Başka bir oruç

Başka bir oruç
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19'uncu yüzyılla beraber bir etik oluştu. İşte hormonal isteklerini feci bastıran bir insan. Evet, aynen bir perhiz. Bir başka oruç tutturdular insanlara. O da nedir abi? Yüksek sesle gülme, işte çok samimi olma, görüşlerini direkt ifade etme, boş işlerle uğraşma. Üretimle ilgili zamanını boş harcama. Annen gelir yani 'Oyun mu oynuyorsun?' Ben çocukların hepsine, valla mesela Zeynep'le ben Far Cry, Sims bilmem ne dört beş yaşında başlattım. Şimdi bilgisayara oturamıyorum onun yüzünden. Ama öyle abi. Çocuk şimdi bir şey öğreniyor oradan, görüyorsun.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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