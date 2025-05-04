Emire Cansu Kurtaran Hamile mi? Reynmen "Bebek" İddialarına Açıklık Getirdi
Geçtiğimiz yıl İtalya’da rüya gibi bir düğünle evlenen Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran çifti hakkında bomba bir iddia sosyal medyayı salladı. Reynmen’in Instagram’da yaptığı masum bir paylaşım, takipçileri tarafından “bebek mi geliyor?” yorumlarına boğuldu. Sosyal medya kısa sürede bu söylentilerle çalkalanırken, ünlü isimden beklenen açıklama da gecikmedi. Paylaşımın yanlış anlaşıldığını dile getiren Reynmen, esprili ama net bir şekilde duruma açıklık getirdi.
İşte o paylaşım...
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Renklensin, Leila, Yana Yana, Cennet, Çatma Yarim, Ela gibi hit şarkılarıyla son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan Reynmen’i, yani gerçek adıyla Yusuf Aktaş’ı tanımayanınız kaldı mı?
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Konserin ortasında Tarkan sahneden bizzat ismini anons ederek “Reynmen hoş geldin, iyi ki geldin” deyince, genç fenomen ne yapacağını bilemedi.
Öte yandan özel hayatı da bir o kadar konuşuluyor.
İddialara yanıt veren Reynmen şöyle konuştu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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