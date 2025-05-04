Emire Cansu Kurtaran Hamile mi? Reynmen "Bebek" İddialarına Açıklık Getirdi

Tarkan’ın övgüleri karşısında utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Reynmen, konser sonrası kuliste Megastar’la fotoğraf çektirdi. Bu özel anı da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımına şu anlamlı notu düştü:

“Kader anı. Hem çok ağladık, hem çok eğlendik. Dün, duruşuna, çizgisine, tavrına bir kez daha hayran olduğum Tarkan abimin konserindeydim. Sahnede dimdik ama bir o kadar da yürekten durdu. Hepimizi şarkılarla sardı ama en çok kalbiyle dokundu.”