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Emire Cansu Kurtaran Hamile mi? Reynmen "Bebek" İddialarına Açıklık Getirdi

Emire Cansu Kurtaran Hamile mi? Reynmen "Bebek" İddialarına Açıklık Getirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 12:03

Geçtiğimiz yıl İtalya’da rüya gibi bir düğünle evlenen Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran çifti hakkında bomba bir iddia sosyal medyayı salladı. Reynmen’in Instagram’da yaptığı masum bir paylaşım, takipçileri tarafından “bebek mi geliyor?” yorumlarına boğuldu. Sosyal medya kısa sürede bu söylentilerle çalkalanırken, ünlü isimden beklenen açıklama da gecikmedi. Paylaşımın yanlış anlaşıldığını dile getiren Reynmen, esprili ama net bir şekilde duruma açıklık getirdi. 

İşte o paylaşım...

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Renklensin, Leila, Yana Yana, Cennet, Çatma Yarim, Ela gibi hit şarkılarıyla son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan Reynmen’i, yani gerçek adıyla Yusuf Aktaş’ı tanımayanınız kaldı mı?

Renklensin, Leila, Yana Yana, Cennet, Çatma Yarim, Ela gibi hit şarkılarıyla son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan Reynmen’i, yani gerçek adıyla Yusuf Aktaş’ı tanımayanınız kaldı mı?

Ama aslında tanınırlığının temeli müzikten değil, sosyal medyada çektiği eğlenceli videolardan geliyor. YouTube ile başlayan şöhret yolculuğu, bugün Instagram’da 6 milyonu aşkın takipçisiyle zirveye ulaşmış durumda. 

Sadece içerikleriyle değil, ünlülerle olan dostluklarıyla da sık sık gündeme gelen Reynmen, geçtiğimiz günlerde Megastar Tarkan’ın konserindeydi. Üstelik öyle sıradan bir izleyici olarak değil!

Konserin ortasında Tarkan sahneden bizzat ismini anons ederek “Reynmen hoş geldin, iyi ki geldin” deyince, genç fenomen ne yapacağını bilemedi.

Konserin ortasında Tarkan sahneden bizzat ismini anons ederek “Reynmen hoş geldin, iyi ki geldin” deyince, genç fenomen ne yapacağını bilemedi.

Tarkan’ın övgüleri karşısında utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Reynmen, konser sonrası kuliste Megastar’la fotoğraf çektirdi. Bu özel anı da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımına şu anlamlı notu düştü:

“Kader anı. Hem çok ağladık, hem çok eğlendik. Dün, duruşuna, çizgisine, tavrına bir kez daha hayran olduğum Tarkan abimin konserindeydim. Sahnede dimdik ama bir o kadar da yürekten durdu. Hepimizi şarkılarla sardı ama en çok kalbiyle dokundu.”

Öte yandan özel hayatı da bir o kadar konuşuluyor.

Öte yandan özel hayatı da bir o kadar konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran’la İtalya’nın büyüleyici Amalfi kıyılarında dünyaevine girmişti. Rüya gibi bir düğünle evlenen çift uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. 

Geçtiğimiz günlerd de Reynmen’in yaptığı bir paylaşım, anında farklı yorumlara çekildi. Gördüğü minik bir G-Wagon’u paylaşan Reynmen’in takipçileri bu paylaşımı görünce “Yoksa bebek mi geliyor?” yorumlarıyla ortalığı karıştırdı. 

Yoruma boğulan paylaşım sonrası Reynmen’den açıklama gecikmedi.

İddialara yanıt veren Reynmen şöyle konuştu:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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