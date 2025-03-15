Emeklilik Hayali Kuranlara Özgür Erdursun’dan Kötü Haber: Ödediğiniz Primler Cebinize Girmeyecek

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Erdursun'un paylaşımı şöyle:

'İşsizlik sigortasından hiç yararlanmayan işçi için ödenen işsizlik sigortası primleri işsizlik sigortası fonuna kalır.

İşsizlik sigortası fonuna her ay sigortalının prime esas aylık kazancı üzerinden, işçi ve işverenden kesinti yapılır ayrıca devlet desteği verilir.

%1 işçi

%2 işveren

%1 devlet katkısı

İşsiz kalan kişilerin şartları uygun ise işsizlik maaşından 6-10 ay arası yararlanır.

Her ay işsizlik sigortası fonuna katkısı olan işçi bu fondan hiç yararlanmadan emekli olur ise kendisine ayrıca hiçbir ödeme yapılmaz.

Asgari ücretli çalışan işçi için işsizlik sigortası fonuna her ay 1.040,22 TL gider. Yıllık 12.482,64 TL'dir. 25 yıl aralıksız çalışan ve emekli olan kişi bugünün asgari ücret rakamlarına göre fona 312.066TL katkı sunar. Bu fondan hiç yararlanmamış ise sadece fona sunduğu katkı ile kalır, kendisine ayrıca bir ödeme yapılmaz.'