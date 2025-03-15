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Emeklilik Hayali Kuranlara Özgür Erdursun’dan Kötü Haber: Ödediğiniz Primler Cebinize Girmeyecek

Emeklilik Hayali Kuranlara Özgür Erdursun’dan Kötü Haber: Ödediğiniz Primler Cebinize Girmeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.03.2025 - 15:51

Her çalışan yıllarca verdiği emeğin karşılığı olarak emeklilikte rahat bir hayat sürmeyi hayal ediyor. Çalışma hayatı boyunca maaşlarda yapılan kesintiler emeklinin cebine girmeden havada buhar olmuş oluyor. Emekli maaşını etkileyen pek çok hesaplama mevcut. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından işsizlik sigortası primlerine dikkat çekti. 25 yıl boyunca aralıksız çalışan ve emekli olan kişinin işsizlik sigortası fonuna 321 bin TL katkı yaptığını ancak bu parayı geri alamayacağını belirtti.

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Uzun yıllar boyunca işsizlik sigortası primi ödeyen çalışanlar, bu primleri emeklilikte geri alamıyor.

Uzun yıllar boyunca işsizlik sigortası primi ödeyen çalışanlar, bu primleri emeklilikte geri alamıyor.

İşsiz kalan sigortalıların gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında İşsizlik Sigortası Fonu yasalaştı. İşsizlik sigortası fonunun temel amacı, işsiz kalan sigortalılara 6-10 ay arasında gelir desteği sağlamak. Resmi verilere göre 2023 yılı sonunda 197 milyar liralık varlığa ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu, 2024'te yaklaşık yüzde 82 büyüyerek yaklaşık 359 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Ancak işsiz kalmayan çalışanlar, düzenli olarak prim ödemelerine rağmen bu ödemelerin karşılığını alamıyor.

"Her ay işsizlik sigortası fonuna katkısı olan kişi bu fondan hiç yararlanamayacak."

"Her ay işsizlik sigortası fonuna katkısı olan kişi bu fondan hiç yararlanamayacak."
twitter.com

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Erdursun'un paylaşımı şöyle:

'İşsizlik sigortasından hiç yararlanmayan işçi için ödenen işsizlik sigortası primleri işsizlik sigortası fonuna kalır.

İşsizlik sigortası fonuna her ay sigortalının prime esas aylık kazancı üzerinden, işçi ve işverenden kesinti yapılır ayrıca devlet desteği verilir.

  • %1 işçi

  • %2 işveren

  • %1 devlet katkısı

İşsiz kalan kişilerin şartları uygun ise işsizlik maaşından 6-10 ay arası yararlanır.

Her ay işsizlik sigortası fonuna katkısı olan işçi bu fondan hiç yararlanmadan emekli olur ise kendisine ayrıca hiçbir ödeme yapılmaz.

Asgari ücretli çalışan işçi için işsizlik sigortası fonuna her ay 1.040,22 TL gider. Yıllık 12.482,64 TL'dir. 25 yıl aralıksız çalışan ve emekli olan kişi bugünün asgari ücret rakamlarına göre fona 312.066TL katkı sunar. Bu fondan hiç yararlanmamış ise sadece fona sunduğu katkı ile kalır, kendisine ayrıca bir ödeme yapılmaz.'

İşsizlik sigortası fonuna yatırılan para geri alınır mı?

İşsizlik sigortası fonuna yatırılan para geri alınır mı?

Mevcut sistemde işsizlik sigortası primlerinin geri ödenmesi mümkün değil.

Özgür Erdursun, fonun geçici gelir kaybını telafi etmek için oluşturulduğunu ve prim iadesinin yasal olarak mümkün olmadığını dile getirdi. Bazı uzmanlar ise çalışanların emeklilikte bu primlerden belirli bir oranda geri ödeme alabileceği alternatif modellerin geliştirilebileceğini ifade ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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