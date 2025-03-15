Emeklilik Hayali Kuranlara Özgür Erdursun’dan Kötü Haber: Ödediğiniz Primler Cebinize Girmeyecek
Emeklilik Hayali Kuranlara Özgür Erdursun’dan Kötü Haber: Ödediğiniz Primler Cebinize Girmeyecek
Her çalışan yıllarca verdiği emeğin karşılığı olarak emeklilikte rahat bir hayat sürmeyi hayal ediyor. Çalışma hayatı boyunca maaşlarda yapılan kesintiler emeklinin cebine girmeden havada buhar olmuş oluyor. Emekli maaşını etkileyen pek çok hesaplama mevcut. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından işsizlik sigortası primlerine dikkat çekti. 25 yıl boyunca aralıksız çalışan ve emekli olan kişinin işsizlik sigortası fonuna 321 bin TL katkı yaptığını ancak bu parayı geri alamayacağını belirtti.
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Uzun yıllar boyunca işsizlik sigortası primi ödeyen çalışanlar, bu primleri emeklilikte geri alamıyor.
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"Her ay işsizlik sigortası fonuna katkısı olan kişi bu fondan hiç yararlanamayacak."
İşsizlik sigortası fonuna yatırılan para geri alınır mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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