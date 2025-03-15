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Sigara ve Tütün Ürünlerine ÖTV Düzenlemesi: Sigara Fiyatları Değişecek mi?

Sigara ve Tütün Ürünlerine ÖTV Düzenlemesi: Sigara Fiyatları Değişecek mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.03.2025 - 10:33

Sigara ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre bazı tütün mamullerinin nispi ÖTV tutarı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye çekildi. Bazı tütün ürünlerinde ise maktu vergi tutarı 8,3896'dan 10,500 liraya çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından 'Sigara fiyatları değişecek mi?' sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...

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Sigara ve tütün ürünlerine ÖTV düzenlemesi.

Sigara ve tütün ürünlerine ÖTV düzenlemesi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Bazı tütün ürünlerinde ÖTV tutarı yüzde 53.5’ten yüzde 50’ye indirildi. Vergi tutarı ise 8,3896'dan 10,500 TL’ye çıkarıldı.

Sigaraların ÖTV oranında indirim yapıldı ancak bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için ise maktu vergi tutarında artışa gidildi. Düzenlemeyle enflasyonla mücadeleye maliye politikası olarak destek verilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Sigara Fiyatları Değişecek mi?

Sigara Fiyatları Değişecek mi?

ÖTV düzenlemesinin ardından merak edilen sorulardan ilki ise 'Sigara fiyatları değişecek mi?' oldu. Düzenlemeyle birlikte sigara ürünlerinin maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle fiyatlarda yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu. 

Prof. Dr. Murat Batı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

'Resmi Gazete'de yer alan 9583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralar ile bazı tütün mamullerinde (nispi) ÖTV oranı %53,5'ten %50'ye düşürülürken bazı tütün ürünlerde maktu ÖTV tutarı ise 8,3896 liradan 10,500 liraya yükseltilmiştir. 

Buna göre piyasa satış fiyatı 87 lira olan bir paket sigarada KDV dahil vergi tutarı 69,4346 liradan 68,500 liraya yani yaklaşık 93 kuruş inmiş oldu.'

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise şu ifadeleri kullandı.

'Gece yayımlanan Resmi Gazetede tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesine gidilmiştir. Tütün ürünlerine uygulanan nisbi ÖTV oranı yüzde 53,50’den yüzde 50’ye düşürülmüş, maktu ÖTV tutarı ise 8,39 TL’den 10,50 TL’ye çıkarılmıştır. Bu tür düzenlemeler düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artıran, yüksek fiyatlı sigaralarda ise vergi yükünü düşüren bir etkide bulunur. Örneğin bu düzenleme ile satış fiyatı 80 lira olan sigaradaki vergi yükü yüzde 80,65'ten yüzde 79,79'a düşmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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