Sigara ve Tütün Ürünlerine ÖTV Düzenlemesi: Sigara Fiyatları Değişecek mi?

ÖTV düzenlemesinin ardından merak edilen sorulardan ilki ise 'Sigara fiyatları değişecek mi?' oldu. Düzenlemeyle birlikte sigara ürünlerinin maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle fiyatlarda yapılması gereken artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira oldu.

Prof. Dr. Murat Batı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

'Resmi Gazete'de yer alan 9583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaralar ile bazı tütün mamullerinde (nispi) ÖTV oranı %53,5'ten %50'ye düşürülürken bazı tütün ürünlerde maktu ÖTV tutarı ise 8,3896 liradan 10,500 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre piyasa satış fiyatı 87 lira olan bir paket sigarada KDV dahil vergi tutarı 69,4346 liradan 68,500 liraya yani yaklaşık 93 kuruş inmiş oldu.'

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise şu ifadeleri kullandı.

'Gece yayımlanan Resmi Gazetede tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesine gidilmiştir. Tütün ürünlerine uygulanan nisbi ÖTV oranı yüzde 53,50’den yüzde 50’ye düşürülmüş, maktu ÖTV tutarı ise 8,39 TL’den 10,50 TL’ye çıkarılmıştır. Bu tür düzenlemeler düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artıran, yüksek fiyatlı sigaralarda ise vergi yükünü düşüren bir etkide bulunur. Örneğin bu düzenleme ile satış fiyatı 80 lira olan sigaradaki vergi yükü yüzde 80,65'ten yüzde 79,79'a düşmektedir.'