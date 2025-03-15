Sigara ve Tütün Ürünlerine ÖTV Düzenlemesi: Sigara Fiyatları Değişecek mi?
Sigara ve Tütün Ürünlerine ÖTV Düzenlemesi: Sigara Fiyatları Değişecek mi?
Sigara ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre bazı tütün mamullerinin nispi ÖTV tutarı yüzde 53,5'ten yüzde 50'ye çekildi. Bazı tütün ürünlerinde ise maktu vergi tutarı 8,3896'dan 10,500 liraya çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından 'Sigara fiyatları değişecek mi?' sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...
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Sigara ve tütün ürünlerine ÖTV düzenlemesi.
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Sigara Fiyatları Değişecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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