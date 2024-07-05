Elon Musk'tan X'te Tartışma Başlatan Büyük Değişiklik: Beğeni, Yorum ve RT Her An Akıştan Kalkabilir
Elon Musk'tan X'te Tartışma Başlatan Büyük Değişiklik: Beğeni, Yorum ve RT Her An Akıştan Kalkabilir
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X, kullanıcı akışındaki büyük değişikliklerle gündemde. Elon Musk'ın kontrolünde olan sosyal medya platformunda beğeni, yorum ve yeniden gönderme butonlarının kaldırılması planlanıyor.
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Bu yeni tasarımın bir parçası olarak, kullanıcılar artık gönderilere beğeni veya cevap vermek için sağa veya sola kaydıracaklar.
Görüntüleme sayıları ise sağ üst köşede gösterilecek.
Musk, değişikliğe ilişkin eleştirileri yanıtlarken bir kullanıcıya "Bu muhteşem" diyerek cevap verdi ve değişikliği tanıtan bir video paylaştı. Videoda, kullanıcıların yeni etkileşim yöntemlerini gösterirken "Beğenmek için sola kaydır, cevaplamak için sağa" dedi.
Ancak X kullanıcıları arasında değişikliklere karşı genellikle olumsuz tepkiler olduğu görülüyor.👇
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👇
(Kimse bunu istemiyor)
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''Hayır bu gerçekten kötü ve herkes bundan nefret ediyor.''
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(Twitter'ı güncellemeyi durdurmanız için dostça bir hatırlatma)
(Bu berbat görünüyor)
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