Bakanlık RAMS Park'taki Çatlak ve Toprak Kayması İddialarını İnceledi, Yapısal Olumsuzluk Bulunmadı

14 Ekim'den itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağış, sel ve su baskınlarının ardından bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında çeşitli iddialar paylaştı. İddialara göre stadyumun yakınında toprak kayması yaşanmış ve stadyumda çatlaklar oluşmuştu. Paylaşımlar kısa sürede yayılarak taraftarlar arasında merak ve endişeye neden oldu.