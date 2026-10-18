article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bakanlık RAMS Park'taki Çatlak ve Toprak Kayması İddialarını İnceledi, Yapısal Olumsuzluk Bulunmadı

Bakanlık RAMS Park'taki Çatlak ve Toprak Kayması İddialarını İnceledi, Yapısal Olumsuzluk Bulunmadı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 21:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, RAMS Park'ta çatlak oluştuğu ve stadın yakınında toprak kayması yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri 17 Ekim akşamı ve 18 Ekim sabahı stadı ve hemen altındaki Aslanvadi Projesi şantiyesini yerinde inceledi. Marmara Bölgesi'ndeki aşırı yağış ve sel sürecinde sosyal medyada dolaşan iddialar kamuoyunda endişeye yol açmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada RAMS Park'ta çatlak iddiası dolaştı.

Sosyal medyada RAMS Park'ta çatlak iddiası dolaştı.

14 Ekim'den itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağış, sel ve su baskınlarının ardından bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında çeşitli iddialar paylaştı. İddialara göre stadyumun yakınında toprak kayması yaşanmış ve stadyumda çatlaklar oluşmuştu. Paylaşımlar kısa sürede yayılarak taraftarlar arasında merak ve endişeye neden oldu.

Bakanlık ekipleri stadı ve şantiyeyi yerinde inceledi.

Bakanlık ekipleri stadı ve şantiyeyi yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri, 17 Ekim akşamı ve 18 Ekim sabahı RAMS Park'ta yerinde inceleme yaptı. Aynı ekipler stadyumun hemen altındaki Aslanvadi Projesi şantiye alanını da inceledi. Yapılan incelemelerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmedi. Şantiye sahasında da bir olumsuzluğa rastlanmadı, projede kazıklı temel imalatlarının yapıldığı ve çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık, incelemelerin sonunda iddialara ilişkin değerlendirmesini şu ifadelerle duyurdu:

'Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.'

Açıklamada, İstanbul İl Müdürlüğü'nün can ve mal güvenliğini esas alarak afet sürecine ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ettiği de bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın