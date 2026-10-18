Bakanlık RAMS Park'taki Çatlak ve Toprak Kayması İddialarını İnceledi, Yapısal Olumsuzluk Bulunmadı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, RAMS Park'ta çatlak oluştuğu ve stadın yakınında toprak kayması yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri 17 Ekim akşamı ve 18 Ekim sabahı stadı ve hemen altındaki Aslanvadi Projesi şantiyesini yerinde inceledi. Marmara Bölgesi'ndeki aşırı yağış ve sel sürecinde sosyal medyada dolaşan iddialar kamuoyunda endişeye yol açmıştı.
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Sosyal medyada RAMS Park'ta çatlak iddiası dolaştı.
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Bakanlık ekipleri stadı ve şantiyeyi yerinde inceledi.
Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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