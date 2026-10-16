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Stadyum Anonsörü RAMS Park'taki Sahte Islık İddialarına 5 Maddelik Yanıt Verdi

Stadyum Anonsörü RAMS Park'taki Sahte Islık İddialarına 5 Maddelik Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 17:51
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RAMS Park'ta maçlar sırasında hoparlörlerden ıslık sesi çalındığı yönündeki iddialar gündem oldu. Stadyum spikeri Cemil Orhon, sosyal medya hesabından 5 maddelik bir açıklama yaptı. Orhon, TV yayınında duyulan seslerin kaynağının stadyumun skorbordu olduğunu belirtti.

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Skorbord maç özetlerini sesli oynatıyor.

Skorbord maç özetlerini sesli oynatıyor.

Orhon'a göre skorbord, Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra günün maç özetlerini sesli olarak oynatıyor. TRT yayınında duyulan ses de bu özetlerin sesiydi. Orhon, arşivinde gelecekte kullanmak üzere sakladığı bir ıslık ses efekti bulunduğunu, ancak tartışılan sesin bu olmadığını da ekledi.

Orhon iddiayı tribünlere hakaret sayıyor.

Orhon iddiayı tribünlere hakaret sayıyor.

Orhon, böyle bir sesin taraftar tarafından kabul edilmeyeceğini ve taraftarın buna haklı olarak tepki göstereceğini belirtti. İddiayı tribünlere hakaret olarak değerlendiren Orhon, seyircinin 90 dakika boyunca tezahürat yaptığını ve takımını desteklediğini vurguladı.

Açıklamaları madde madde şu şekilde oldu:

Açıklamaları madde madde şu şekilde oldu:

1) UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi.

2) Benim arşivimde günün birinde lazım olur diye tuttuğum bir ıslık efekti, sesi bile yok.

3) Ayrıca böyle bir sese bırak UEFA, TFF yetkililerini bizim tribün izin vermez, haklı olarak tepki gösterir. Çünkü bu aslında tribüne atılan bir çamur. Yani diyorlar ki '90 dakika sesi kısılana kadar bağıran, takımla savunan, takımla hücum eden siz değilsiniz, hoparlör'. Bizim tribün böyle bir çamuru kabul eder mi sence?

4) Böyle bir audio kaydı varsa gel bu işin ticaretini yapalım, dünyadaki tüm stad dj'lerine bu fikri satarız. Bir akıllı biziz herhalde koca dünyada.

5) Duyanların kulaklarına inanamadıkları gürültüyü çıkaran, bugün sesi kısık gezen, mağlup olsak bile dünyanın en formda takımına karşı elinden, sesinden gelenin en iyisini göstermiş 'Adanmış Hayatlara' sonsuz teşekkürler. Bu iftira aslında onlar için bir iltifattır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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