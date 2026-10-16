Stadyum Anonsörü RAMS Park'taki Sahte Islık İddialarına 5 Maddelik Yanıt Verdi
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RAMS Park'ta maçlar sırasında hoparlörlerden ıslık sesi çalındığı yönündeki iddialar gündem oldu. Stadyum spikeri Cemil Orhon, sosyal medya hesabından 5 maddelik bir açıklama yaptı. Orhon, TV yayınında duyulan seslerin kaynağının stadyumun skorbordu olduğunu belirtti.
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Skorbord maç özetlerini sesli oynatıyor.
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Orhon iddiayı tribünlere hakaret sayıyor.
Açıklamaları madde madde şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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