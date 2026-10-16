Stadyum Anonsörü RAMS Park'taki Sahte Islık İddialarına 5 Maddelik Yanıt Verdi

1) UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi.

2) Benim arşivimde günün birinde lazım olur diye tuttuğum bir ıslık efekti, sesi bile yok.

3) Ayrıca böyle bir sese bırak UEFA, TFF yetkililerini bizim tribün izin vermez, haklı olarak tepki gösterir. Çünkü bu aslında tribüne atılan bir çamur. Yani diyorlar ki '90 dakika sesi kısılana kadar bağıran, takımla savunan, takımla hücum eden siz değilsiniz, hoparlör'. Bizim tribün böyle bir çamuru kabul eder mi sence?

4) Böyle bir audio kaydı varsa gel bu işin ticaretini yapalım, dünyadaki tüm stad dj'lerine bu fikri satarız. Bir akıllı biziz herhalde koca dünyada.

5) Duyanların kulaklarına inanamadıkları gürültüyü çıkaran, bugün sesi kısık gezen, mağlup olsak bile dünyanın en formda takımına karşı elinden, sesinden gelenin en iyisini göstermiş 'Adanmış Hayatlara' sonsuz teşekkürler. Bu iftira aslında onlar için bir iltifattır.'