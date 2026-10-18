Koronavirüs Sonrası Açlık Hissini Kaybeden Silvanlı Kübra Aygül 5 Yıldır Yalnızca Ekmek ve Ayranla Yaşıyor
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kübra Aygül, 2021 yılında COVID-19 geçirdikten sonra açlık hissini kaybetti. İki çocuk annesi genç kadın, aradan geçen beş yıla rağmen kendini sürekli tok hissettiğini ve yemek kokusundan midesinin bulandığını anlattı. Birçok bölüme başvuran Aygül, devletten ve doktorlardan tedavisi için destek bekliyor.
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Kübra Aygül açlık hissini COVID-19'dan sonra kaybetti.
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Aygül birçok bölüme başvurdu ama teşhis konulamadı.
Çocuklarına bakamayan genç kadın destek istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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