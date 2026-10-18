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Koronavirüs Sonrası Açlık Hissini Kaybeden Silvanlı Kübra Aygül 5 Yıldır Yalnızca Ekmek ve Ayranla Yaşıyor

Koronavirüs Sonrası Açlık Hissini Kaybeden Silvanlı Kübra Aygül 5 Yıldır Yalnızca Ekmek ve Ayranla Yaşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 20:57
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kübra Aygül, 2021 yılında COVID-19 geçirdikten sonra açlık hissini kaybetti. İki çocuk annesi genç kadın, aradan geçen beş yıla rağmen kendini sürekli tok hissettiğini ve yemek kokusundan midesinin bulandığını anlattı. Birçok bölüme başvuran Aygül, devletten ve doktorlardan tedavisi için destek bekliyor.

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Kübra Aygül açlık hissini COVID-19'dan sonra kaybetti.

Kübra Aygül açlık hissini COVID-19'dan sonra kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Kübra Aygül'ün açlık hissi, 2021 yılında geçirdiği COVID-19'un ardından kayboldu. Genç kadın, kendini sürekli tok hissettiğini, yemek kokusundan midesinin bulandığını ve yemeye çalıştığında lokmanın ağzında kaldığını anlattı. Kusma yaşamayan Aygül'ün yalnızca ayran ve ekmek tüketebildiği, bunu da ayakta kalabilmek için yaptığı aktarıldı.

Aygül, sürecin başında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'O dönemde ilk başta COVID-19'dandır, normaldir dedik ama aylar geçti, yıllar geçti, bende düzelme olmadı. Sanki sürekli tokum ve az önce sofradan kalkmışım gibi hissediyorum.'

Aygül birçok bölüme başvurdu ama teşhis konulamadı.

Aygül birçok bölüme başvurdu ama teşhis konulamadı.

Aygül, çözüm aramak için psikiyatri, dahiliye, gastroenteroloji ve cerrahi başta olmak üzere birçok bölüme başvurdu. Çölyak testi, çeşitli kan tahlilleri, endoskopi ve kolonoskopi yaptırdı, ancak hiçbirinde anormallik çıkmadı. Psikiyatri, durumun kendi alanlarıyla ilgili olmadığını belirterek onu cerrahlara yönlendirdi. Doktorlar kesin bir teşhis koyamadığı için Aygül'e tedavi de sunulamadı.

Aygül, hastane hastane dolaştığını şu sözlerle anlattı:

'Neredeyse bütün bölümleri gezdim. Kimse bir teşhis koyamadı. Açlık hissim kesinlikle yok. Sadece biraz ayran ve ekmek yiyebiliyorum. O da ayakta kalabilmek ve ölmemek için.'

Çocuklarına bakamayan genç kadın destek istiyor.

Çocuklarına bakamayan genç kadın destek istiyor.

Aygül'ün 8 ve 5 yaşlarında iki çocuğu var. Güçsüz düştüğü için çocuklarına tek başına bakamayan genç kadının yaşlı annesi ve kız kardeşleri bakım sorumluluğunu üstleniyor. Aygül, ailesinin desteği olmadan bunun mümkün olmayacağını söyledi.

Aygül, yaşamak istediği hayatı ve talebini şu sözlerle dile getirdi:

'Doyasıya yemek yemek istiyorum çünkü 5 yıldır yemek yiyemedim. Yemeklerin tadını neredeyse unuttum. Devletimizden ve iyi doktorlardan tedavim için destek istiyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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