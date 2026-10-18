Koronavirüs Sonrası Açlık Hissini Kaybeden Silvanlı Kübra Aygül 5 Yıldır Yalnızca Ekmek ve Ayranla Yaşıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Kübra Aygül'ün açlık hissi, 2021 yılında geçirdiği COVID-19'un ardından kayboldu. Genç kadın, kendini sürekli tok hissettiğini, yemek kokusundan midesinin bulandığını ve yemeye çalıştığında lokmanın ağzında kaldığını anlattı. Kusma yaşamayan Aygül'ün yalnızca ayran ve ekmek tüketebildiği, bunu da ayakta kalabilmek için yaptığı aktarıldı.

Aygül, sürecin başında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'O dönemde ilk başta COVID-19'dandır, normaldir dedik ama aylar geçti, yıllar geçti, bende düzelme olmadı. Sanki sürekli tokum ve az önce sofradan kalkmışım gibi hissediyorum.'