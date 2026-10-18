6 Soruda Seni Sana Anlatıyoruz!
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Kendini tanıdığını düşünüyorsan bir de cevaplarının söylediklerine bakalım! Soruları yanıtla, seni sana her detayıyla anlatalım. Hazırsan sorulara geçebiliriz! 👇
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1. Bir arkadaşın seni son dakika planına çağırdı. Ne yaparsın?
2. Bir konuda karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın peki?
3. Bunlardan hangisi seni daha çok mutlu eder?
4. Sana bedava uçak bileti verseler ilk nereye gitmek istersin?
5. Bir karaoke gecesindesin ve mikrofon sana uzatıldı. Ne yaparsın?
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6. Son olarak bu etkinliklerden birini seç bakalım!
Sen, eğlenceyi görünce takvimini boşaltan kişisin!
Sen, plan yapmadan da eğlenmenin kitabını yazmışsın!
Sen, ortamın enerjisini yükseltmeden eve dönmeyen o kişisin!
Sen, eğlenmenin en güzel halinin sevdiğin insanlarla olduğunu düşünüyorsun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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