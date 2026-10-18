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6 Soruda Seni Sana Anlatıyoruz!

etiket 6 Soruda Seni Sana Anlatıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
18.10.2026 - 20:31
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Kendini tanıdığını düşünüyorsan bir de cevaplarının söylediklerine bakalım! Soruları yanıtla, seni sana her detayıyla anlatalım. Hazırsan sorulara geçebiliriz! 👇

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1. Bir arkadaşın seni son dakika planına çağırdı. Ne yaparsın?

2. Bir konuda karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın peki?

3. Bunlardan hangisi seni daha çok mutlu eder?

4. Sana bedava uçak bileti verseler ilk nereye gitmek istersin?

5. Bir karaoke gecesindesin ve mikrofon sana uzatıldı. Ne yaparsın?

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6. Son olarak bu etkinliklerden birini seç bakalım!

Sen, eğlenceyi görünce takvimini boşaltan kişisin!

Sen, eğlenceyi görünce takvimini boşaltan kişisin!

Senin için hayatın en güzel taraflarından biri bir yerlere gitmek, bir şeyler izlemek, dinlemek ve güzel anılar biriktirmek. Evde oturmak da güzel ama iyi bir etkinlik varsa pijamalar bir süre daha bekleyebilir. Bir konser, festival ya da arkadaşlarla yapılacak spontane bir plan seni kolayca harekete geçirebilir. Üstelik eğlenmek için illa büyük bir organizasyona da ihtiyacın yok, doğru insanlarla olduğunda sıradan bir akşamı bile olaya çevirebilirsin.

Sen, plan yapmadan da eğlenmenin kitabını yazmışsın!

Sen, plan yapmadan da eğlenmenin kitabını yazmışsın!

Senin için önemli olan etkinliğin kendisinden çok o anın nasıl geçtiği. Bir gün önceden program yapmaya gerek yok, arkadaşından gelen 'Çıkıyor muyuz?' mesajı bile yeterli. Son dakika alınan biletler, plansız buluşmalar ve nereye gideceği belli olmayan akşamlar senin alanın. Bazen gecenin sonunda nasıl oraya geldiğini sen bile hatırlamayabilirsin ama kesinlikle güzel vakit geçirmişsindir. Senin hayatında spontane gelişen şeylerin ayrı bir güzelliği var.

Sen, ortamın enerjisini yükseltmeden eve dönmeyen o kişisin!

Sen, ortamın enerjisini yükseltmeden eve dönmeyen o kişisin!

Bir etkinliğe gittiğinde sadece izleyip dönmek sana göre değil. Konser varsa şarkılara eşlik eder, festival varsa her yeri gezer, arkadaşlarınla buluştuysan gecenin en komik anısını mutlaka sen yaşarsın. Bir süre sonra etrafındaki insanların da enerjisi yükselmeye başlıyor çünkü sen bulunduğun ortamı canlandırmayı biliyorsun. Senin olduğun yerde sessiz sakin bir akşam yaşanması biraz düşük ihtimal!

Sen, eğlenmenin en güzel halinin sevdiğin insanlarla olduğunu düşünüyorsun!

Sen, eğlenmenin en güzel halinin sevdiğin insanlarla olduğunu düşünüyorsun!

Senin için etkinliğin ne olduğundan çok kiminle yaptığın önemli. Dünyanın en iyi konserine bile yanlış insanlarla gittiğinde keyfin kaçabilir ama sevdiğin arkadaşların yanındaysa sıradan bir kahve bile unutulmaz olabilir. Kalabalıkların içinde olmaktan çok gerçekten rahat hissettiğin insanlarla vakit geçirmeyi seviyorsun. Bu yüzden senin için en güzel planlar genellikle bol sohbetli, bol kahkahalı ve arada 'İyi ki geldik' dedirten planlar oluyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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