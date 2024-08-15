Elon Musk İş Görüşmelerinde Yalancı İnsanları Tespit Etmek İçin Bu Gizli Yöntemi Kullanıyormuş!
Elon Musk İş Görüşmelerinde Yalancı İnsanları Tespit Etmek İçin Bu Gizli Yöntemi Kullanıyormuş!
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X'in yöneticisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın 2024 yılı itibariyle serveti 227 milyar dolar.
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Peki Elon Musk, milyar dolarlık şirketlerini emanet edeceği çalışanlarını nasıl seçiyor? Elbette gizli yöntemleri var!
"Bana üzerinde çalıştığınız en zor problemlerden bazılarını ve bunları nasıl çözdüğünü anlatın."
Eğer başvuru sahibi bu soruya detaylı bir cevap verirse muğlak bir cevap birinin aksine, doğruyu söyleme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.
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