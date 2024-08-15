Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Elon Musk İş Görüşmelerinde Yalancı İnsanları Tespit Etmek İçin Bu Gizli Yöntemi Kullanıyormuş!

Elon Musk İş Görüşmelerinde Yalancı İnsanları Tespit Etmek İçin Bu Gizli Yöntemi Kullanıyormuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 13:52

Space X'in kurucusu, X'in ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin isimleri arasında. Yöneticisi olduğu şirketler ise dünyanın önde gelen markaları arasında. Peki bu şirketlerde nasıl işe girebilirsiniz?

Meğer Elon Musk, iş görüşmelerinde gizli bir yöntem kullanıyormuş!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

X'in yöneticisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın 2024 yılı itibariyle serveti 227 milyar dolar.

X'in yöneticisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın 2024 yılı itibariyle serveti 227 milyar dolar.

Mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi Elon Musk, dünyanın en zengin isimleri arasında. SpaceX ve Tesla'nın sahibi ünlü isim, ayrıca X'in (Twitter) de sahibi.

Peki Elon Musk, milyar dolarlık şirketlerini emanet edeceği çalışanlarını nasıl seçiyor? Elbette gizli yöntemleri var!

Peki Elon Musk, milyar dolarlık şirketlerini emanet edeceği çalışanlarını nasıl seçiyor? Elbette gizli yöntemleri var!

New York Post'un aktardığına göre Elon Musk, 2017 Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde tüm başvuru sahiplerine sorduğu soruyu açıklamıştı. Bu soru sayesinde Elon Musk, karşısındaki kişiyi daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor ve kimin yalan söyleyip söylemediğini kolayca anlayabiliyor.

"Bana üzerinde çalıştığınız en zor problemlerden bazılarını ve bunları nasıl çözdüğünü anlatın."

"Bana üzerinde çalıştığınız en zor problemlerden bazılarını ve bunları nasıl çözdüğünü anlatın."

Musk, bu sorunun dürüst olmayan adayları eleyen bir soru olduğuna inanıyor. Öyle ki bu soru, 'Asimetrik Bilgi Yönetimi (AIM)” ile de kanıtlanmış. 

Uygulamalı Bilişsel Psikoloji, AIM yaklaşımının “doğruyu söyleyenleri  (yalancıları değil) bilgi vermeye teşvik ederek sözlü yalan tespitini geliştirdiğini” aktarıyor.

Eğer başvuru sahibi bu soruya detaylı bir cevap verirse muğlak bir cevap birinin aksine, doğruyu söyleme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Eğer başvuru sahibi bu soruya detaylı bir cevap verirse muğlak bir cevap birinin aksine, doğruyu söyleme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülüyor.

2020 yılında yapılan bazı araştırmalar, yalan söyleyen insanların çeşitli yöntemlerle tespit edilebileceğini ortaya koyuyor. Çalışmaların araştırmacısı 'minik ayrıntılar adli soruşturmaların can damarıdır' diyerek suçluların suçlarını gizlemek için çok az ya da hiç ayrıntı vermeyeceklerini aktarıyor.

Siz siz olun, sorduğunuz soruya ayrıntılı cevap vermeyen insanları yeniden gözden geçirin!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın