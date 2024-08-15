Elon Musk İş Görüşmelerinde Yalancı İnsanları Tespit Etmek İçin Bu Gizli Yöntemi Kullanıyormuş!

Musk, bu sorunun dürüst olmayan adayları eleyen bir soru olduğuna inanıyor. Öyle ki bu soru, 'Asimetrik Bilgi Yönetimi (AIM)” ile de kanıtlanmış.

Uygulamalı Bilişsel Psikoloji, AIM yaklaşımının “doğruyu söyleyenleri (yalancıları değil) bilgi vermeye teşvik ederek sözlü yalan tespitini geliştirdiğini” aktarıyor.