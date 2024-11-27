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Elektro Gitar Sevdasına Tutulup Koşarak Kursuna Yazılmaya Gitmeden Önce Sizi Ateşleyecek 13 Şarkı

etiket Elektro Gitar Sevdasına Tutulup Koşarak Kursuna Yazılmaya Gitmeden Önce Sizi Ateşleyecek 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.11.2024 - 17:35

Şarkı dinlerken özellikle hareketli bir şarkıysa ritim tutturmamak elde değil. Bu ritimleri bir tutku haline getirip elektro gitar sevdasına düştüyseniz geçmiş olsun, kurtuluşu yok. Biz en sevdiğimiz parçaları bıraktık!

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1. Smells Like Teen Spirit

2. Zaferlerim

3. Crazy Train

4. Barracuda

5. You Give Love A Bad Name

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6. This i Love

7. Kill the Pain

8. Yad Eller

9. Rock And Roll All Nite

10. Yol Gözümü Dağlıyor

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11. I Love it Loud

12. 21 Guns

13. In The End

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