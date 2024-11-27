Elektro Gitar Sevdasına Tutulup Koşarak Kursuna Yazılmaya Gitmeden Önce Sizi Ateşleyecek 13 Şarkı
Elektro Gitar Sevdasına Tutulup Koşarak Kursuna Yazılmaya Gitmeden Önce Sizi Ateşleyecek 13 Şarkı
Şarkı dinlerken özellikle hareketli bir şarkıysa ritim tutturmamak elde değil. Bu ritimleri bir tutku haline getirip elektro gitar sevdasına düştüyseniz geçmiş olsun, kurtuluşu yok. Biz en sevdiğimiz parçaları bıraktık!
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1. Smells Like Teen Spirit
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2. Zaferlerim
3. Crazy Train
4. Barracuda
5. You Give Love A Bad Name
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6. This i Love
7. Kill the Pain
8. Yad Eller
9. Rock And Roll All Nite
10. Yol Gözümü Dağlıyor
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11. I Love it Loud
12. 21 Guns
13. In The End
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