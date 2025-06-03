Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Haziran 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat
Elektrikli araçların kullanımı dünya genelinde yaygınlaştı. Şehir içinde daha pratik bir kullanım sunan mini elektrikli araçlar da son zamanların yeni gözdesi oldu. Farklı markalar, farklı özelliklerde mini elektrikli araçlar üretti. Trafikte daha kolay bir kullanım sunan, park sıkıntısı çekmeyen bu araçlar gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Mini elektrikli arabaların menzilleri, şarj süreleri ve totaldeki hızları ise değişiklik gösterebiliyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba markalarına ait mini elektrikli araçlar bulunuyor. Elektrikli araçların Haziran ayı fiyatları belli oldu.
Peki, Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?
İşte, mini elektrikli otomobillerin Haziran ayı fiyatları.
Citroen Ami Fiyat Listesi Haziran 2025
Fiat Topolino Fiyat Listesi Haziran 2025
Volta EV1 Fiyat Listesi Haziran 2025
RKS A1 Fiyat Listesi Haziran 2025
Kuba City, Grape ve Optimus Fiyat Listesi Haziran 2025
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