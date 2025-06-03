Skywell Fiyat Listesi Haziran 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Otomobil pazarında elektrik hakimiyeti sürüyor. Birçok otomobil markası elektrikli modellerini tanıtırken bu alanda öncü olan Skywell ise yakından takip ediliyor. Çin'in otomobil devi Skywell ülkemizde de sıklıkla tercih ediliyor. Skywell, ET-5 LR Legend ve Exclusive modelleriyle satışa çıkıyor. Sevilen markanın Haziran ayı fiyatları da belli oldu. Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu?

İşte Skywell Haziran 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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