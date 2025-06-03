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Skywell Fiyat Listesi Haziran 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Skywell Fiyat Listesi Haziran 2025: Skywell ET-5 LR Legend ve Exclusive Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 11:13

Otomobil pazarında elektrik hakimiyeti sürüyor. Birçok otomobil markası elektrikli modellerini tanıtırken bu alanda öncü olan Skywell ise yakından takip ediliyor. Çin'in otomobil devi Skywell ülkemizde de sıklıkla tercih ediliyor. Skywell, ET-5 LR Legend ve Exclusive modelleriyle satışa çıkıyor. Sevilen markanın Haziran ayı fiyatları da belli oldu. Peki, Skywell ET-5 LR Exclusive ve Legend ne kadar oldu? 

İşte Skywell Haziran 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Skywell Hangi Ülkenin Markası?

Otomobil markası Skywell Çin menşelidir. 2011 yılında üretimine başlanan Skywell, dünyada elektrikli otomobillerin çoğalmasının ardından pazarda kendisine büyük bir yer edindi. 

Son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir marka haline gelen Skywell, özellikle çevre dostu ve sürdürülebilir özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Skywell, şimdilik ülkemizde iki farklı modeliyle satışa çıkıyor.

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Skywell Türkiye Fiyat Listesi

Çin menşeli Skywell markasının Türkiye'de satışa çıkardığı iki farklı modeli bulunuyor. ET-5 LR modeline ait Legend ve Exclusive, farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. 

*Skywell Haziran ayı güncel fiyatları, 3 Haziran tarihinde Skywell'in resmi internet sitesinden alınmıştır.

*Skywell fiyatları günlük olarak değişiklik gösterebilir.

Skywell ET-5 fiyat listesi Haziran 2025

Skywell ET-5 fiyat listesi Haziran 2025

  • ET-5 LR Legend 1.780.000 TL

  • ET-5 LR Exclusive 2.800.000 TL

Skywell ET-5 LR Özellikleri

Skywell ET-5 LR Özellikleri

Skywell'in Türkiye'de satışa sunduğu ET-5 LR Legend modelinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • 642 Km WLTP Şehir içi menzil

  • Geniş İç Hacim

  • Panoramik Cam Tavan

  • Led Ön Farlar

  • Cam Tavan

  • AC Şarj Hızı 11 kWsa

  • DC Şarj hızı 80 kWsa

ET-5 LR Exclusive modelinin özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

  • 642 km WLTP Şehir içi menzil

  • Lazer ön farlar

  • ADAS 2.5 Güvenlik sistemleri

  • 128 renk ambians aydınlatma

  • AC şarj hızı 11 kWsa

  • DC şarj hızı 80 kWsa

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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