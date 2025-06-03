Opel Fiyat Listesi Haziran 2025: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Alman otomotiv üreticisi Opel, ülkemizde yakından takip edilen bir marka haline geldi. Elektrikli otomobil sektörüne de Frontera modeliyle giriş yapan Opel, ülkemizde de elektrikli araç satışına başladı. Yeni ayın gelmesiyle birlikte, otomobil markalarının güncel satış fiyatları belli oldu. Opel, Haziran ayı güncel fiyatlarını duyurdu. Opel elektrikli Frontera satış fiyatı da böylece belli oldu.

Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar oldu?

İşte Opel Haziran 2025 güncel fiyat listesi.

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