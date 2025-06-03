Kia Fiyat Listesi Haziran 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
Güney Koreli menşeli Kia, Haziran ayı güncel fiyat listelerini yayınladı. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle şehir içi kullanımda pratik bir sürüş sunan Kia, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kia 2025 model arabaların satış fiyatı da merak konusu oldu. Kia'nin bazı modellerinde Haziran ayında fiyat artışı yaşandığı görüldü.
Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?
İşte, Kia Haziran 2025 fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia fiyat listesi Haziran 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia Picanto fiyat listesi Haziran 2025
Kia Stonic fiyat listesi Haziran 2025
Kia EV3 fiyat listesi Haziran 2025
Kia XCeed fiyat listesi Haziran 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kia Sportage fiyat listesi Haziran 2025
Kia Sorento fiyat listesi Haziran 2025
Kia EV6 fiyat listesi Haziran 2025
Kia EV9 fiyat listesi Haziran 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın