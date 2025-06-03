Kia Fiyat Listesi Haziran 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Güney Koreli menşeli Kia, Haziran ayı güncel fiyat listelerini yayınladı. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle şehir içi kullanımda pratik bir sürüş sunan Kia, birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kia 2025 model arabaların satış fiyatı da merak konusu oldu. Kia'nin bazı modellerinde Haziran ayında fiyat artışı yaşandığı görüldü.

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?

İşte, Kia Haziran 2025 fiyat listesi.

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