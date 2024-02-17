Ekrem ve Dilek İmamoğlu, Evlilikleri Hakkında Merak Edilenleri Anlattılar
Ekrem ve Dilek İmamoğlu, Evlilikleri Hakkında Merak Edilenleri Anlattılar
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=7mb24...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldular. İmamoğlu çifti evliliklerinin merak edilenlerini açıkladı.
KAYNAK: Katarsis/YouTube
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldular.
Evlilikleri hakkında konuşan İmamoğlu çifti kıskançlıktan özel günlerin kutlamasına kadar pek çok konuda hikâyelerini anlattılar.
Gökhan Çınar'ın "Kıskanıyor musunuz birbirinizi?" sorusuna İmamoğlu çifti "Kıskanırız tabi ne demek kıskanmayız" yanıtı verirken, kıskanınca nasıl bir ruh haline kapıldıklarını şu sözlerle anlattılar:
Ekrem İmamoğlu kıskanınca "Evi, ortamı darmadağınık ederim" yanıtı verirken, eşi Dilek İmamoğlu, "Onu yapan benim genelde" dedi.
Dilek İmamoğlu sözlerinin devamında "Kıskanmak bence sevgilinin doğasında var. Bu çok tartışmaya açık bir duygu aslında kıskançlık duygusu. Tabii ki kıskanırım."
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