Ekrem İmamoğlu'nun Önde Götürdüğü Seçimde Eşi Dilek İmamoğlu Erken Kutlama Yaptı: "Sevgi ve İyilik Kazandı!"
Ekrem İmamoğlu'nun Önde Götürdüğü Seçimde Eşi Dilek İmamoğlu Erken Kutlama Yaptı: "Sevgi ve İyilik Kazandı!"
2024 yerel seçimlerinin sonuçları açıklanırken, seçimi büyük oranda önde götüren Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu erken kutlama yaparak coşkusunu paylaştı!
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Aylardır ülke gündemini meşgul eden yerel seçimler yapıldı, kesin olmayan sonuçlar açıklanıyor.
Kesin olmayan sonuçlara göre son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni dönemde de İstanbul'un başkanı olacak.
Aradaki farkın açılmasıyla birlikte büyük oranda kazandığı kesinleşen Ekrem İmamoğlu'na ilk tebrik eşinden geldi.
Seçim öncesinde "sevgi ve iyilik kazanacak" diyen Dilek İmamoğlu, eşini tebrik ettiği görüntüleri paylaştı.
Seçimin sona ermesiyle "Sevgi ve iyilik kazandı!" diyen Dilek İmamoğlu'na yorum yağdı.
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