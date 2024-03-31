İYİ Parti Lideri Meral Akşener İstifa mı Etti? Bilge Yılmaz İlk Sonuçların Ardından Çağrıda Bulundu
İYİ Parti Lideri Meral Akşener İstifa mı Etti? Bilge Yılmaz İlk Sonuçların Ardından Çağrıda Bulundu
İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa etti, partinin genel başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti. Bu çağrının ardından Meral Akşener'in de görevinden istifa edip etmediği merak konusu oldu.
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımı devam ederken İYİ Partili Yılmaz'dan istifa haberi geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, Akşener'i de istifaya davet etti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Yaşananlara dair, İYİ Parti liderinden henüz istifa iddialarına resmi bir açıklama gelmedi.
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