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İYİ Parti Lideri Meral Akşener İstifa mı Etti? Bilge Yılmaz İlk Sonuçların Ardından Çağrıda Bulundu

İYİ Parti Lideri Meral Akşener İstifa mı Etti? Bilge Yılmaz İlk Sonuçların Ardından Çağrıda Bulundu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 22:56

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa etti, partinin genel başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etti. Bu çağrının ardından Meral Akşener'in de görevinden istifa edip etmediği merak konusu oldu.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımı devam ederken İYİ Partili Yılmaz'dan istifa haberi geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımı devam ederken İYİ Partili Yılmaz'dan istifa haberi geldi.

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sandıkların kapanmasıyla gelen ilk seçim sonuçlarının ardından partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevi bıraktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, Akşener'i de istifaya davet etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, Akşener'i de istifaya davet etti.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum.

Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok.

Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.'

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İbrahim Özkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

 'İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı.'

Yaşananlara dair, İYİ Parti liderinden henüz istifa iddialarına resmi bir açıklama gelmedi.

Yaşananlara dair, İYİ Parti liderinden henüz istifa iddialarına resmi bir açıklama gelmedi.

İYİ Parti, oy sayımı devam ederken Türkiye’de yalnızca Nevşehir’i kazanırken Türkiye genelinde yüzde 3,4 oy alabildi. Partinin 2019’da oy oranı yüzde 7,2 olarak ölçülmüştü.

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