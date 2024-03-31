‘Khaleesi’ Melek Mızrak Subaşı’nın Seçim Zaferi: Büyük Farkla Kazandı
‘Khaleesi’ Melek Mızrak Subaşı’nın Seçim Zaferi: Büyük Farkla Kazandı
Game Of Thrones adlı dizideki Khaleesi karakterine benzerliği ile gündem olan CHP’li Melek Mızrak Subaşı, sandıkların yüzde 100’ü açılan Çankırı’da büyük farklı seçim zaferi elde etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankırı adayı Melek Mızrak Subaşı, oyların yüzde 49,10’unu alarak en yakın rakibine fark atarak belediye başkanı seçildi.
Çankırı’da AK Parti’nin adayı Mustafa Yaman ise oyların yüde 34,83’ünü alabildi.
Çankırı’da Yeniden Refah Partisi ise oylarını yükselterek kentteki 3’üncü parti oldu.
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