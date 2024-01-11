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Game Of Thrones'taki Khaleesi Karakterine Benzetilmişti: Melek Mızrak Subaşı Başkan Adayı Oldu

Game Of Thrones'taki Khaleesi Karakterine Benzetilmişti: Melek Mızrak Subaşı Başkan Adayı Oldu

Bilecik
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 12:26

Game of Thrones dizisinde yer alan Daenerys Targaryen (Khaleesi) karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı CHP'den Bilecik Belediye Başkanı adayı oldu. 

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Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK ve PM toplantılarında 242 seçim bölgesinin başkan adayları belirlendi.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK ve PM toplantılarında 242 seçim bölgesinin başkan adayları belirlendi.

Seçilen başkan adayları arasından Bilecik'e aday gösterilen Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı dikkat çekti.

Seçilen başkan adayları arasından Bilecik'e aday gösterilen Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı dikkat çekti.

Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasında kameralara yansıyan görüntüsünde Game of Thrones'taki Daenerys Targaryen karakterine benzetilerek, uzun süre sosyal medyada yer almıştı.

Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasında kameralara yansıyan görüntüsünde Game of Thrones'taki Daenerys Targaryen karakterine benzetilerek, uzun süre sosyal medyada yer almıştı.

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