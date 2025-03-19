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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Parti Liderleri Ne Dedi?

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Parti Liderleri Ne Dedi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 12:42

Ekrem İmamoğlu'na açılan iki soruşturmanın ardından beraberindeki 106 kişiyle birlikte gözaltına alınması siyaset gündemine bomba gibi düştü. İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesinden birkaç saat sonra yapılan gözaltılar başta muhalif partiler olmak üzere siyasi partilerin genel başkanlarının da konuyla ilgili açıklamalar yapmasına neden oldu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

'Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.

Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.

Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...

Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

'Recep Tayyip Erdoğan, demokrasiyi bir vasıta olarak gördüğünü, istediği durağa gelince ineceğini yıllar önce söylemişti. 23 yıllık iktidarının sonunun geldiğini görünce iflas etmiş, suç taşıyan sandık gibi, karanlık düzenlerinin biraz daha uzaması için, bu bezirganlığın nimetlerinden biraz daha faydalanmak için ellerinden geleni ardlarına koymayacaklarını biliyorduk. Bölüm sonu canavarı gibiler ama tüm oyunlarda canavarların sonu bellidir. Onlar hukuku iktidarlarının aparatı yapmak istedikçe biz daha gür bir şekilde hukuku savunacağız. Onlar harami saltanatı devam etsin diye on yılda bir teröristlerle anlaşmayı, barış-demokrasi kılıfına bürüyüp, ihanet süreçleri başlattıkça biz, Mustafa Kemal gibi dik duracak, Türk vatanını savunacağız. Onlar cumhuriyetimize ve değerlerine saldırdıkça biz 'Daha fazla cesaret' diyecek Cumhuriyeti savunacağız. Ne demokrasiyi oyuncak etmelerine, ne vatanı parça parça etmelerine, ne milleti fakirliğe mahkum etmelerine, ne Cumhuriyeti yıkma hayallerine asla geçit vermeyeceğiz. Geçit yok, buradayız. Susmak yok. Korkmak yok. Boyun eğmek yok. Ey Tayyip Erdoğan; Türk milleti buradan çıkar ve ne sen, ne etrafın ne de güvendiğin hiçbir güç buna mani olabilir. Bu millet seni seçmeyecek. Senin zihniyetini, vesayetini, tasallutunu ve keyfiliğini seçmeyecek. Kişiler değil, tercihler yarışacak. İstibdat değil, hürriyet; saray değil, Cumhuriyet kazanacak.'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir.

İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir.

Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir.

Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır.

Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılamayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip değildir.

Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir.

Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmasının temini lazım gelen eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zaman da hasıraltına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak, devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir.

Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır.

Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur.

Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukuk ile demokrasiyi, adalet ile sandığı, milli iradeyle mülkün temelini cepheleştirmek, hatta çatıştırmak için beşinci kol faaliyetine tevessül etmek yaygın şiddet olaylarına, yoğun istikrarsızlık tablosuna ve yıkıcı krizlere çağrıdır.

Türk yargısına güvenim tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır.

Türkiye’nin şiddetsiz, şikayetsiz, terörsüz, şüphesiz, refah ve huzur dolu bir yüzyıla adım adım ilerlediği şu günlerde içimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara azami dikkat göstermemiz, devamlı tetikte beklememiz tarihi önemdedir.

Şiddet, insan onurunun hiçe sayılması, insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Terör de sistematik bir şiddettir. Terörsüz Türkiye aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye’dir.

Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesi öteden beri hassasiyet gösterdiğimiz, duyarlılık sergilediğimiz sıcak konu başlığıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza vermiş olduğum talimat kapsamında nadide bir çalışma çok şükür muhtevalı bir eser mahiyetinde ortaya çıkmıştır.

“Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” çalışmamızın meydana gelmesinde eşsiz katkıları ve emekleri bulunan, zamanlarını ayırarak teşkil edilen komisyonumuza canlılık kazandıran muhterem hocalarımıza, değerli uzmanlarımıza ve fikir insanlarımıza, ayrıca böylesi mühim bir çalışmanın gerçekleşmesini koordine eden Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyor, hepsini birden gönülden kutluyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

'Cumhurbaşkanlığı makamına gelmek için diploma savaşlarının yapılıyor olması Türkiye için en büyük ayıp en büyük rezalet, en büyük skandaldır.'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları

'Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmeli, halkın iradesine saygı gösterilmelidir.'

'Bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının, siyasi saiklerle gözaltına alınması yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır.'

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş

TİP Genel Başkanı Erkan Baş

'Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar.

Bu bir darbedir.

Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz.

Tüm halkımızı ve tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerini hep birlikte darbenin karşısında durmaya çağırıyoruz.

Teslim olmayacağız ve bu karanlık sona erecek.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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