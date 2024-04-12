Ekrem İmamoğlu’ndan Trabzon’da ‘Miting’: “Beni Geçecek Adam Doğmadı Kardeşim”
Ekrem İmamoğlu’ndan Trabzon’da ‘Miting’: “Beni Geçecek Adam Doğmadı Kardeşim”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bayram ziyareti için gittiği memleketi Trabzon’u ziyareti adeta mitinge döndü. CHP’nin kazandığı Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki konuşan Ekrem İmamoğlu, “Beni geçecek adam doğmadı kardeşim” açıklamasında bulundu.
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31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon’a ziyarette bulundu.
Doğduğu eve giden ve akrabalarıyla bayramlaşan İmamoğlu, kendisini karşılayan oyun ekibiyle birlikte de horon oynadı.
Ekrem İmamoğlu sonrasında, CHP’nin adayı Ahmet Kaya’nın kazandığı Ortahisar ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yaptı.
İmamoğlu, Trabzon’un bir köyünde doğduktan sonra İstanbul gibi bir kente başkan olmanın Atatürk Cumhuriyeti sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.
Ekrem İmamoğlu, yeni hizmet döneminde tek gayelerinin halka hizmet etmek olduğunu da söyledi.
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“Çok çalışacağız” diyen Ekrem İmamoğlu; “Ben diyorum ki beni geçecek adam doğmadı kardeşim. Hizmette beni geçen olursa da onu geri çekmem. Alkışlarım” ifadelerini kullandı.
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