Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması Başlatılmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı
Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması Başlatılmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (21 Şubat Cuma) CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunmuştu. Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak istemi istenen İmamoğlu’na yeni bir soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’na, ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmalar sosyal medyada büyük tepki çekti.
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CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halihazırda hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanıyor.
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Bugün ise (22 Şubat Cumartesi) İmamoğlu'na yeni bir soruşturma başlatıldı: Diploma soruşturması.
İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya CHP Lideri Özgür Özel'den açıklama geldi: "İmamoğlu kazanacak."
İmamoğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya sosyal medyadan tepkiler yağdı.
İşte o tepkilerden ve yorumlardan birkaçı👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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