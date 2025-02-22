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Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması Başlatılmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması Başlatılmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 14:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün (21 Şubat Cuma) CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunmuştu. Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak istemi istenen İmamoğlu’na yeni bir soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’na, ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmalar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halihazırda hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanıyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halihazırda hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Bugün ise (22 Şubat Cumartesi) İmamoğlu'na yeni bir soruşturma başlatıldı: Diploma soruşturması.

Bugün ise (22 Şubat Cumartesi) İmamoğlu'na yeni bir soruşturma başlatıldı: Diploma soruşturması.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’na, ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Detaylara bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz 👇

İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya CHP Lideri Özgür Özel'den açıklama geldi: "İmamoğlu kazanacak."

İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya CHP Lideri Özgür Özel'den açıklama geldi: "İmamoğlu kazanacak."

Özel, şu ifadeleri kullandı:

'İmamoğlu ile ilgili yalandan siteler yazıyor, onu ciddiye alıyorlar. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekinip korktuklarını gösteriyor. İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak soruşturması açtılar, altıncıyı da diplomayla açtılar ama altı ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak.'

İmamoğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya sosyal medyadan tepkiler yağdı.

İmamoğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya sosyal medyadan tepkiler yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan karşısında güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olabileceğini hatırlatarak soruşturmayı siyasi olarak yorumladı.

İşte o tepkilerden ve yorumlardan birkaçı👇

İşte o tepkilerden ve yorumlardan birkaçı👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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