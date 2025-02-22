Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması Başlatılmasına Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Özel, şu ifadeleri kullandı:

'İmamoğlu ile ilgili yalandan siteler yazıyor, onu ciddiye alıyorlar. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar çekinip korktuklarını gösteriyor. İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak soruşturması açtılar, altıncıyı da diplomayla açtılar ama altı ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak.'