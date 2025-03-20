Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Gözaltına Alınan İsmail Saymaz'ın Eşinden İlk Açıklama Geldi!
Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Gözaltına Alınan İsmail Saymaz'ın Eşinden İlk Açıklama Geldi!
Kaynak: https://x.com/ctisik/status/190265913...
19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri olan İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz, Candaş Tolga Işık ile görüşmesinde eşinin durumu ve gözaltına alınmasına dair açıklamalar yaptı.
Kaynak: Candaş Tolga Işık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında gazeteci İsmail Saymaz da vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Candaş Tolga Işık, İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz'la konuştuğunu açıkladı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın