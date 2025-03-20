Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Gözaltına Alınan İsmail Saymaz'ın Eşinden İlk Açıklama Geldi!

Şeyda Saymaz'ın eşinin gözaltına alınması ve güncel durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

'Dün sabah erken saatte polisler geldi. Arkadaşımızın evinde kalıyorduk. Onların evini de aradılar. Bekliyorduk zaten. Şu an ben de avukatlarımız aracılığıyla haber alabiliyorum İsmail'den. Son gelen bilgi İsmail'in morali iyiymiş, ifadesinin alınması için bekliyoruz. Emniyet'te Ekrem Başkan'la karşılıklı nezarette kalmışlar dün gece... İddia edilen suçlamalarla ilgili İsmail, Avukatımız Aslı Kazan'a bir açıklama yaptı. O açıklamada tüm iddialara tek tek yanıt verdi. Arayan soran mesaj gönderen herkese ailemiz adına teşekkür ederim' dedi.