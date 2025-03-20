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Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Gözaltına Alınan İsmail Saymaz'ın Eşinden İlk Açıklama Geldi!

Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Gözaltına Alınan İsmail Saymaz'ın Eşinden İlk Açıklama Geldi!

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.03.2025 - 13:54

19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri olan İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz, Candaş Tolga Işık ile görüşmesinde eşinin durumu ve gözaltına alınmasına dair açıklamalar yaptı.

Kaynak: Candaş Tolga Işık

Kaynak: https://x.com/ctisik/status/190265913...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında gazeteci İsmail Saymaz da vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında gazeteci İsmail Saymaz da vardı.

Gözaltıların yankısı sadece ülkemizde değil dünyada da sürüyor. Dış basına ve siyasilere de yansıyan gözaltılarda ifadelerin alınmasına başlandığı öğrenilmişti.

Candaş Tolga Işık, İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz'la konuştuğunu açıkladı.

Candaş Tolga Işık, İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz'la konuştuğunu açıkladı.

Şeyda Saymaz'ın eşinin gözaltına alınması ve güncel durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

'Dün sabah erken saatte polisler geldi. Arkadaşımızın evinde kalıyorduk. Onların evini de aradılar. Bekliyorduk zaten. Şu an ben de avukatlarımız aracılığıyla haber alabiliyorum İsmail'den. Son gelen bilgi İsmail'in morali iyiymiş, ifadesinin alınması için bekliyoruz. Emniyet'te Ekrem Başkan'la karşılıklı nezarette kalmışlar dün gece... İddia edilen suçlamalarla ilgili İsmail, Avukatımız Aslı Kazan'a bir açıklama yaptı. O açıklamada tüm iddialara tek tek yanıt verdi. Arayan soran mesaj gönderen herkese ailemiz adına teşekkür ederim' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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