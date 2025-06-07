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Ekranların En Sevilen İsimlerinden Biri 'Aşk' Dizisinde Birce Akalay'ın Partneri Oldu!

Ekranların En Sevilen İsimlerinden Biri 'Aşk' Dizisinde Birce Akalay'ın Partneri Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.06.2025 - 09:20

Yeni sezonun dizileri ve kadroları birer birer belli olmaya başladı. Daha şimdiden pek çok yapımın hazırlık çalışmaları neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. Dijital yapımlar için de bir yoğun hazırlık söz konusu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Plus'ta yayınlanacak Aşk dizisiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Birce Akalay'ın partneri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Disney Plus’ın Ay Yapım imzalı yeni dizisi Aşk başrolü Birce Akalay olmuştu.

Disney Plus’ın Ay Yapım imzalı yeni dizisi Aşk başrolü Birce Akalay olmuştu.

Çalışmaları süren dizide kadro gelişmeye devam ediyor. Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı dizinin kadın başrolü olması için Birce Akalay'a teklif geçtiğimiz yıl gitmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk dizisinin erkek başrolü belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk dizisinin erkek başrolü belli oldu.

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, dizide Birce Akalay'ın (Aylin) eşi Yalçın'a hayat verecek. Aylin, evli ve iki çocuğu varken Madrid seyahatinde Karan'la tanışacak ve hikaye değişecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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