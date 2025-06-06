"İyi Değil": Fizyonomist Canan Koç, Bayhan’ın 'Gassal'daki Sahnelerine Bakıp Sağlık Durumu Tespiti Yaptı!

İlk sezonda 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle tanıtıldığı için tepkilerin hedefi olan TRT Tabii dizisi Gassal'in ikinci sezonu kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal'a 'Nihan' karakteriyle Hande Soral dahil oldu.

Bir de ilk sezona ayrı bir hava katan Şahin Kendirici'nin yerine de Bayhan getirildi. Bu değişimse izleyicileri ikiye böldü.