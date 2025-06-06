"İyi Değil": Fizyonomist Canan Koç, Bayhan’ın 'Gassal'daki Sahnelerine Bakıp Sağlık Durumu Tespiti Yaptı!
TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonuna dahil olan Bayhan epey dikkat çekmişti. Performansıyla izleyicileri ikiye bölen şarkıcı uzun süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. Fizyonomist Canan Koç ise Bayhan'ın Gassal dizisindeki görüntülerinden yola çıkarak önemli sağlık tespitlerinde bulundu! Hastalıklarının 'tespit' edildiği videoyu gören Bayhan'sa yorumunu esirgemedi.
Kaynak: eldedektifi
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İlk sezonuyla bir hayli gündem yaratan Gassal dizisi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.
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Gassal'da şarkılarıyla yer alan Bayhan bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Şarkıcı Bayhan Gürhan ise kendisi hakkında yapılan bu sağlık tespiti paylaşımına kayıtsız kalamadı.
İşte o paylaşım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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