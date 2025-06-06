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"İyi Değil": Fizyonomist Canan Koç, Bayhan’ın 'Gassal'daki Sahnelerine Bakıp Sağlık Durumu Tespiti Yaptı!

"İyi Değil": Fizyonomist Canan Koç, Bayhan’ın 'Gassal'daki Sahnelerine Bakıp Sağlık Durumu Tespiti Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 15:54

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonuna dahil olan Bayhan epey dikkat çekmişti. Performansıyla izleyicileri ikiye bölen şarkıcı uzun süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyordu. Fizyonomist Canan Koç ise Bayhan'ın Gassal dizisindeki görüntülerinden yola çıkarak önemli sağlık tespitlerinde bulundu! Hastalıklarının 'tespit' edildiği videoyu gören Bayhan'sa yorumunu esirgemedi.

Kaynak: eldedektifi

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İlk sezonuyla bir hayli gündem yaratan Gassal dizisi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

İlk sezonuyla bir hayli gündem yaratan Gassal dizisi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

İlk sezonda 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle tanıtıldığı için tepkilerin hedefi olan TRT Tabii dizisi Gassal'in ikinci sezonu kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yaşandı. 

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal'a 'Nihan' karakteriyle Hande Soral dahil oldu. 

Bir de ilk sezona ayrı bir hava katan Şahin Kendirici'nin yerine de Bayhan getirildi. Bu değişimse izleyicileri ikiye böldü.

Hatta geçtiğimiz günlerde rol arkadaşını savunan Hande Soral'ın sözlerine de tepkileri gecikmedi:

Gassal'da şarkılarıyla yer alan Bayhan bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Gassal'da şarkılarıyla yer alan Bayhan bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

'eldedektif' kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Fizyonomist Canan Koç, Bayhan'ın Gassal dizisinde yer aldığı sahnelerden yola çıkarak dikkat çeken hastalık tespitlerinde bulundu.

Bayhan'ın fiziksel durumunun vücudunun farklı bölgelerindeki belirgin işaretlerle kendini gösterdiğini belirten Koç; şarkıcının elindeki boğumlara bakarak dizlerini çok yorduğunu, kulak memesindeki Frank çizgisine ve yüzük parmağındaki çökmeye bakarak kardiyovasküler sisteminin zayıfladığını ve tırnak yapısına bakarak da sinirli ve tahammülsüz yapısının onu yorduğunu söyledi.

Şarkıcı Bayhan Gürhan ise kendisi hakkında yapılan bu sağlık tespiti paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Şarkıcı Bayhan Gürhan ise kendisi hakkında yapılan bu sağlık tespiti paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Fizyonomist Canan Koç'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımı yorumsuz geçmeyen Bayhan 'Çok komik 🤣' dedi.

İşte o paylaşım:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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