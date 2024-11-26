onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ekrana Kilitlendik: Victoria's Secret'la İkonikleşmiş En İyi Performanslar

etiket Ekrana Kilitlendik: Victoria's Secret'la İkonikleşmiş En İyi Performanslar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 22:09

Yıllar sonra geri dönen kanatlı meleklerin her yılbaşında ya da özel etkinliklerde dünyaca ünlü sanatçılarla podyuma çıktığını bilmeyenimiz yoktur. İşte bu zamana kadarki en ikonik sanatçı ve defile performansları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Rihanna - Fresh Out The Runway

2. Maroon 5 - Moves Like Jagger

3. Selena Gomez - Lose You To Love Me

4. The Weeknd - Starboy

5. Halsey - Without Me

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bruno Mars - 24K Magic

7. The Chainsmokers - This Feeling

8. Shawn Mendes - Lost In Japan

9. Rita Ora - Let You Love Me

10. Bebe Rexha - I'm a Mess

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. The Struts - Body Talks

12. Justin Bieber - Beauty and a Beat

13. Tyla - Water

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın