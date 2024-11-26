Ekrana Kilitlendik: Victoria's Secret'la İkonikleşmiş En İyi Performanslar
Ekrana Kilitlendik: Victoria's Secret'la İkonikleşmiş En İyi Performanslar
Yıllar sonra geri dönen kanatlı meleklerin her yılbaşında ya da özel etkinliklerde dünyaca ünlü sanatçılarla podyuma çıktığını bilmeyenimiz yoktur. İşte bu zamana kadarki en ikonik sanatçı ve defile performansları...
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1. Rihanna - Fresh Out The Runway
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2. Maroon 5 - Moves Like Jagger
3. Selena Gomez - Lose You To Love Me
4. The Weeknd - Starboy
5. Halsey - Without Me
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6. Bruno Mars - 24K Magic
7. The Chainsmokers - This Feeling
8. Shawn Mendes - Lost In Japan
9. Rita Ora - Let You Love Me
10. Bebe Rexha - I'm a Mess
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11. The Struts - Body Talks
12. Justin Bieber - Beauty and a Beat
13. Tyla - Water
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