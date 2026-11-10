Dans Etmek Sandığımızdan Daha Etkili: İşte Vücudumuza Etkileri

Müzik ve hareketin birleşimi, vücudun 'mutluluk hormonu' olarak bilinen endorfin, dopamin ve serotonin salgılamasını tetikler. Aynı zamanda stres hormonu olan kortizol seviyesini de düşürür. E zaten bu başlı başına yeterli değil mi? Bir de günün tüm yorgunluğunu ve zihinsel yükünü dans pistinde veya odanızın ortasında geride bırakmak, anında bir rahatlama ve zihinsel tazelenme sağlar.