Bu Şarkıları Aslında Kim Yazdı?
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Neredeyse her gün dinlediğimiz şarkıların söyleyeni belli ama sözlerinin kime ait olduğu öyle her yerde yazılmıyor nedense... Biz de buna bir el atmak istedik. Yani sözlerinin kime ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunu da bir test haline getirdik!
Demet Akalın'ın "Bittim" şarkısının sözleri kime ait?
Ziynet Sali'nin "Beş Çayı" şarkısını çok severiz! Sözlerini kim yazdı?
Şimdi de Murat Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" şarkısını soralım. Sözleri kime ait?
Sertab Erener'den devam edelim. "Rengârenk" şarkısının sözleri kime ait?
2004 yılına ışınlanalım! Gülben Ergen'in söylediği "Kandıramazsın Beni" şarkısının sözlerini kim yazdı?
Hande Yener'in "Armağan" şarkısının sözlerini kim yazmış olabilir?
Hadise'den devam! "Superman" sözleri kime ait?
Ebru Gündeş'in "Çabuk Unutma" şarkısının sözlerini kim yazdı sence?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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