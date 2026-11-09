Bu Şarkıları Aslında Kim Yazdı?

Neredeyse her gün dinlediğimiz şarkıların söyleyeni belli ama sözlerinin kime ait olduğu öyle her yerde yazılmıyor nedense... Biz de buna bir el atmak istedik. Yani sözlerinin kime ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunu da bir test haline getirdik!