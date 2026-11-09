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Bu Şarkıları Aslında Kim Yazdı?

etiket Bu Şarkıları Aslında Kim Yazdı?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
09.11.2026 - 21:31
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Neredeyse her gün dinlediğimiz şarkıların söyleyeni belli ama sözlerinin kime ait olduğu öyle her yerde yazılmıyor nedense... Biz de buna bir el atmak istedik. Yani sözlerinin kime ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunu da bir test haline getirdik!

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Şimdi de Murat Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" şarkısını soralım. Sözleri kime ait?

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Hande Yener'in "Armağan" şarkısının sözlerini kim yazmış olabilir?

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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