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Jack Harlow’un Kariyerini Zirveye Taşıyan Şarkılar

etiket Jack Harlow’un Kariyerini Zirveye Taşıyan Şarkılar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
10.11.2026 - 20:01
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TikTok’ta yayılan bir şarkıdan Billboard listelerinin zirvesine, oradan da rap müziğin sınırlarını aşan bir sanatçı kimliğine uzanan Jack Harlow hikâyesi, doğru zamanda doğru parçayı yayımlamaktan çok daha fazlasını anlatıyor. Haydi detaylara birlikte bakalım!

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Lovin On Me

Jack Harlow, 13 Mart 1998'de Louisville, Kentucky'de dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken rap sözleri yazmaya başlayan sanatçı, lise yıllarında yayımladığı şarkılar ve mixtape çalışmalarıyla yerel hip-hop sahnesinde kendine yer açtı.

What's Poppin

2020 yılında yayımlanan What's Poppin, Harlow'un kariyerindeki asıl kırılma noktası oldu. Sweet Action adlı kısa çalışmasında yer alan şarkı, akılda kalıcı piyanosu, rahat ritmi ve kelime oyunlarıyla dinleyicilerin dikkatini çekti. TikTok'ta yayılmasıyla birlikte şarkı, sosyal medyanın bir rapçinin kariyerini nasıl değiştirebileceğinin güçlü örneklerinden biri haline geldi.

Tyler Herro

2020'de yayımlanan Tyler Herro, Harlow'un popülerliğini kalıcı bir kariyere dönüştürme çabasının önemli parçalarından biriydi. Şarkının adı, NBA'de Miami Heat forması giyen basketbolcu Tyler Herro'ya gönderme yapıyordu. Jack Harlow burada kendine güvenen tavrını, başarıya ulaşma arzusunu ve yaşam tarzını ön plana çıkardı. Basketbol kültürüyle rap müziği buluşturan parça, genç dinleyicilerin ilgisini çekerken sanatçının spor ve popüler kültür referanslarını müziğine nasıl yerleştirdiğini de gösterdi.

INDUSTRY BABY

2021 yılında Lil Nas X ile bir araya geldiği INDUSTRY BABY, Jack Harlow'un kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. Güçlü brass melodileri, iddialı sözleri ve büyük prodüksiyonuyla öne çıkan şarkı, sanatçının uluslararası ölçekte tanınmasını sağladı.

Nail Tech

2022'de yayımlanan Nail Tech, Harlow'un teknik rap becerilerini ve kendine güvenen anlatımını öne çıkaran şarkılardan biriydi.

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Churchill Downs

Churchill Downs, Harlow'un Drake ile bir araya geldiği ve rap dünyasındaki konumunu güçlendiren parçalardan biri oldu. Şarkının adı, Kentucky'de düzenlenen ünlü Kentucky Derby at yarışlarının gerçekleştirildiği Churchill Downs hipodromuna gönderme yapıyordu. Bu ayrıntı, Harlow'un memleketiyle bağını müziğine taşımaya devam ettiğini gösteriyordu.

Dua Lipa

Dua Lipa şarkısı, Jack Harlow'un İngiliz pop yıldızı Dua Lipa'ya duyduğu ilgiyi esprili ve özgüvenli bir dille anlatıyor. Harlow, şarkının yayımlanmasından önce Dua Lipa ile görüntülü görüşerek parçayı ona dinlettiğini ve onayını aldığını açıklamıştı. Billboard Hot 100 listesinde üçüncü sıraya kadar yükselen şarkı, rapçinin mizah anlayışını ve pop müzikle kurduğu güçlü bağı ortaya koydu.

They Don't Love It

2023 yılında yayımladığı Jackman albümünde yer alan bu parçada, rap dünyasındaki yerini ve yeteneklerine duyduğu güveni açıkça ortaya koyuyor. Eminem'e gönderme yaparak kendisini onun ardından gelen en iddialı beyaz rapçilerden biri olarak konumlandıran Harlow, eleştirilere de sözleriyle yanıt veriyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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