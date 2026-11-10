Jack Harlow’un Kariyerini Zirveye Taşıyan Şarkılar
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TikTok’ta yayılan bir şarkıdan Billboard listelerinin zirvesine, oradan da rap müziğin sınırlarını aşan bir sanatçı kimliğine uzanan Jack Harlow hikâyesi, doğru zamanda doğru parçayı yayımlamaktan çok daha fazlasını anlatıyor. Haydi detaylara birlikte bakalım!
Lovin On Me
What's Poppin
Tyler Herro
INDUSTRY BABY
Nail Tech
Churchill Downs
Dua Lipa
They Don't Love It
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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