Dev Anket: Manifest'in En Başarılı Şarkısını Seçiyoruz!
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Manifest kızları müzik dünyasını sallarken grubun şimdiye adar çıkardığı en iyi şarkıyı seçme zamanı geldi! Sence Manifest'in en iyi şarkısı hangisi? Hemen oy ver!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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