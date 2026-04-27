17. yüzyılda Hollanda'da lale sıradan bir çiçek olmaktan çıkıp zenginlik göstergesi haline geldi. İnsanlar evlerini ve arsalarını satıp lale soğanı almaya başladı. Fiyatlar o kadar şişti ki nadir bulunan bir lale soğanı Amsterdam'ın merkezinde gösterişli bir ev fiyatına ulaştı. Fakat ortada gerçek bir değer olmadığı için bir gün alıcılar birden kayboldu. Piyasada panik başlayınca fiyatlar yere çakıldı ve dünün zenginleri bir gecede her şeylerini kaybetti.
Ekonomi Tarihindeki Bu Olayları Ne Kadar Biliyorsun?
Tarih cesurları yazar diyoruz ama tarih aslında herkesi ve her şeyi yazar! Bizim işimiz de ekonomi tarihinde nelerin olup bittiğine bakmak olacak.
Ekonomi tarihi konusunda bilgine güveniyor musun? Bizce evet. Güvenmiyorsan bile çok şey öğrenmiş olacaksın!
1. 1600'lü yıllarda hangi bitkinin tek bir soğanı, lüks bir malikane ile aynı fiyata satılarak tarihin ilk büyük ekonomik krizine yol açmıştır?
2. 1920'lerde hangi ülkede enflasyon o kadar çığırından çıkmıştır ki halk ısınmak için sobada odun yerine deste deste para yakmıştır?
3. Dönemin borsasında tüm servetini kaybettikten sonra "Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların deliliğini asla." diyerek isyan eden ünlü bilim insanı kimdir?
4. 1980'lerin başında Türkiye'de "aylık çok yüksek faiz" vaadiyle yüz binlerce kişinin parasını toplayan ve İsviçre'ye kaçmasıyla büyük bir kriz yaratan ünlü ismin lakabı neydi?
5. 2001 ekonomik krizinin sembolü haline gelen ve esnaf Ahmet Çakmak'ın Başbakanlık binası önünde dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e fırlattığı nesne neydi?
6. 2010 yılında tarihteki ilk fiziksel kripto para alışverişinde 10.000 Bitcoin karşılığında hangi yiyecek alınmıştı? En pahalı yiyecek olarak kayıtlara geçtiğini de belirtelim.
7. 1992'deki "Kara Çarşamba" krizinde sterline karşı pozisyon alarak bir gecede 1 milyar dolar kazanan ve "İngiltere Merkez Bankası'nı soyan adam" olarak bilinen yatırımcı kimdir?
8. 2021 yılında Reddit kullanıcılarının organize olarak iflasın eşiğindeki hangi oyun şirketinin hisselerini uçurması, Wall Street devlerine milyarlarca dolar kaybettirmişti?
9. 2008 yılında yaşadığı korkunç hiperenflasyon nedeniye bir ülke, 100 trilyon dolarlık banknot basmak zorunda kalmış. Sence bu doğru mu?
10. Sanal ortamda inek ve tavuk satıp binlerce kişiyi dolandıran ve "Tosuncuk" lakabıyla bilinen kurucusunun milyonlarla yurt dışına kaçtığı olayın adı nedir?
2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
