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Ekonomi Politikalarına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Ekonomi Politikalarına Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 17:01

Ekonomi politikaları, ülkelerin ekonomik istikrarını sağlamak ve büyümeyi teşvik etmek için kullanılan önemli araçlar. Bu araçlara ne kadar hakim olduğunu bu testimizde göreceğiz!

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1. İlk soru! Dış ticaret açığının azaltılması için hangi politika en etkili olabilir?

2. Hangi politika enflasyonu kontrol altına almak için kullanılır?

3. Maliye politikası hangi durumda resesyonu (durgunluk) önlemek için kullanılır?

4. Cari işlemler açığının azaltılmasında hangi politikanın en az etkili olduğunu biliyor musun?

5. Merkez bankasının bağımsızlığı hangi durumda önem kazanır diye sorsak?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Devam! Tobin vergisinin (oranlı vergi) hangi amaçla kullanıldığını bir de senden öğrenebilir miyiz?

7. Bu araçlardan hangisi merkez bankası tarafından para politikası yürütülürken kullanılmaz?

8. Hangi politika aracı, hükümetin ekonomik büyümeyi teşvik etmek için uzun vadede kullanabileceği bir araçtır?

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