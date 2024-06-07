Ekonomi Politikalarına Ne Kadar Hakimsin?
Ekonomi Politikalarına Ne Kadar Hakimsin?
Ekonomi politikaları, ülkelerin ekonomik istikrarını sağlamak ve büyümeyi teşvik etmek için kullanılan önemli araçlar. Bu araçlara ne kadar hakim olduğunu bu testimizde göreceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk soru! Dış ticaret açığının azaltılması için hangi politika en etkili olabilir?
2. Hangi politika enflasyonu kontrol altına almak için kullanılır?
3. Maliye politikası hangi durumda resesyonu (durgunluk) önlemek için kullanılır?
4. Cari işlemler açığının azaltılmasında hangi politikanın en az etkili olduğunu biliyor musun?
5. Merkez bankasının bağımsızlığı hangi durumda önem kazanır diye sorsak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın