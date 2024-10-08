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Eğer Bir Rockstar Olsaydınız Çalmak İçin Müzik Listenizde Bekleyecek 13 Şarkı

etiket Eğer Bir Rockstar Olsaydınız Çalmak İçin Müzik Listenizde Bekleyecek 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 20:09

Herkesin gizli hayallerinden biri rockstar olmak olabilir! Kendinizden geçene kadar hem şarkı söyleyip, hem de elektro gitar çaldığınızı düşünmek kulağa oldukça çılgınca geliyor...

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1. Swim

2. Kiwi

3. Good Looking

4. Diet Mountain Dew

5. 18

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6. 505

7. Sex On Fire

8. Paradise City

9. Nothings Gonna Hurt You Baby

10. Television

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11. Tear In My Heart

12. Mascara

13. Rebel Yell

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