Eğer Bir Rockstar Olsaydınız Çalmak İçin Müzik Listenizde Bekleyecek 13 Şarkı
Eğer Bir Rockstar Olsaydınız Çalmak İçin Müzik Listenizde Bekleyecek 13 Şarkı
Herkesin gizli hayallerinden biri rockstar olmak olabilir! Kendinizden geçene kadar hem şarkı söyleyip, hem de elektro gitar çaldığınızı düşünmek kulağa oldukça çılgınca geliyor...
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1. Swim
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2. Kiwi
3. Good Looking
4. Diet Mountain Dew
5. 18
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6. 505
7. Sex On Fire
8. Paradise City
9. Nothings Gonna Hurt You Baby
10. Television
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