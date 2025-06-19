Efsane Olmanın Kıyısından Dönmüş Eski Şarkılardan Playlist Hazırladık
Zamanında radyoda üç-beş kere çalıp sonra sırra kadem basan, klibi dönüp dönüp “bu şarkı kimin ya?” dedirten ya da bir dönem çok sevilen ama sonrasında nedense ortadan kaybolmuş şarkıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mirkelam – Kokoreç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Meltem Cumbul – Seninleyim
3. Ümit Sayın - Ben İyiyim
4. Erkin Koray – Tamam Artık
5. Burak Kut – Bebeğim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Umut Kuzey - Yaralı Gönül
7. Sagopa Kajmer – Durdur Beni
8. Vega – (Tamam) Sustum
9. Erkin Koray – Bekle
10. Candan Erçetin – Unut Sevme
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Gripin – Yüzümden Düşen Bin Parça
12. Nil Karaibrahimgil – Kırık
13. Çilekeş – Yok
14. Mor ve Ötesi – Son Giden
15. 110 - Geri Dönme
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın