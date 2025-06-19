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Efsane Olmanın Kıyısından Dönmüş Eski Şarkılardan Playlist Hazırladık

etiket Efsane Olmanın Kıyısından Dönmüş Eski Şarkılardan Playlist Hazırladık

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 23:10

Zamanında radyoda üç-beş kere çalıp sonra sırra kadem basan, klibi dönüp dönüp “bu şarkı kimin ya?” dedirten ya da bir dönem çok sevilen ama sonrasında nedense ortadan kaybolmuş şarkıları derledik.

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1. Mirkelam – Kokoreç

2. Meltem Cumbul – Seninleyim

3. Ümit Sayın - Ben İyiyim

4. Erkin Koray – Tamam Artık

5. Burak Kut – Bebeğim

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6. Umut Kuzey - Yaralı Gönül

7. Sagopa Kajmer – Durdur Beni

8. Vega – (Tamam) Sustum

9. Erkin Koray – Bekle

10. Candan Erçetin – Unut Sevme

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11. Gripin – Yüzümden Düşen Bin Parça

12. Nil Karaibrahimgil – Kırık

13. Çilekeş – Yok

14. Mor ve Ötesi – Son Giden

15. 110 - Geri Dönme

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sabrina
sabrina
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