Efsane Dizi Friends'i Hatırlatan ve Sizi Zaman Yolculuğuna Çıkaracak 13 Şarkı
Efsane Dizi Friends'i Hatırlatan ve Sizi Zaman Yolculuğuna Çıkaracak 13 Şarkı
Sitcomun şahı, evlere şenlik, yüzümüze gülücük, kalbimize huzur veren Friends'in eğlencesi kadar müzikleri de hafızamızdan silinmeyenlerden... Sizin favori Friends'i hatırlatan müziğiniz hangisi?
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1. I''ll Be There for You
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2. Wicked Game
3. Baby Got Back
4. Copacabana
5. Untitled
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6. Only Time
7. Into Your Arms
8. Believe
9. Endless Love
10. Yellow Led
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