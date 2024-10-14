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Efsane Dizi Friends'i Hatırlatan ve Sizi Zaman Yolculuğuna Çıkaracak 13 Şarkı

etiket Efsane Dizi Friends'i Hatırlatan ve Sizi Zaman Yolculuğuna Çıkaracak 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 22:27

Sitcomun şahı, evlere şenlik, yüzümüze gülücük, kalbimize huzur veren Friends'in eğlencesi kadar müzikleri de hafızamızdan silinmeyenlerden... Sizin favori Friends'i hatırlatan müziğiniz hangisi?

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1. I''ll Be There for You

2. Wicked Game

3. Baby Got Back

4. Copacabana

5. Untitled

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6. Only Time

7. Into Your Arms

8. Believe

9. Endless Love

10. Yellow Led

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11. Take A Bow

12. Wonderful Tonight

13. In my Room

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