Edis'in Türkçe Pop'u Övdüğü Sakız Fallarından Fırlama Manisi Dillere Düştü

Son zamanların en popüler isimlerinden birisi de hiç şüphesiz şarkılarıyla dilimize dolanan Edis. Neredeyse çıkardığı her şarkıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez ise dillere düştü!

Sebebi de sakız fallarından fırlamış gibi duran bir maniyle Türkçe Popu övmesi oldu.