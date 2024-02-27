Edis'in Türkçe Pop'u Övdüğü Sakız Fallarından Fırlama Manisi Dillere Düştü
Edis'in Türkçe Pop'u Övdüğü Sakız Fallarından Fırlama Manisi Dillere Düştü
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Ünlü şarkıcı Edis, elbette son zamanların en popüler isimleri arasında.
Haliyle Edis'in özel hayatı da merak konusu oluyor çoğu zaman.
Edis, yalnızlığını 14 Şubat Sevgililer Günü'de ti'ye almış, yalnızlığını vurgulayan bir video paylaşmıştı.
Sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam eden Edis, bu kez de Türkçe Popu övmeden edemedi.
Edis'in sakız falından fırlama manisi ise bu şekildeydi;
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Bu yaratıcı maniye yorumlar da gecikmedi 😂
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Umarız bu yeni albüm çıkarmanıza mani olmaz Edis Bey! 😂
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