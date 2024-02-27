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Edis'in Türkçe Pop'u Övdüğü Sakız Fallarından Fırlama Manisi Dillere Düştü

Edis'in Türkçe Pop'u Övdüğü Sakız Fallarından Fırlama Manisi Dillere Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.02.2024 - 19:41

Son zamanların en popüler isimlerinden birisi de hiç şüphesiz şarkılarıyla dilimize dolanan Edis. Neredeyse çıkardığı her şarkıyla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez ise dillere düştü! 

Sebebi de sakız fallarından fırlamış gibi duran bir maniyle Türkçe Popu övmesi oldu.

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Ünlü şarkıcı Edis, elbette son zamanların en popüler isimleri arasında.

Ünlü şarkıcı Edis, elbette son zamanların en popüler isimleri arasında.

Bugüne kadar çıkardığı 'Martılar', 'Dudak', 'Çok Çok' gibi şarkılarıyla dillerimize dolanmayı başaran Edis, popun en önemli sesleri arasında. Edis, gerek şarkıları gerek sahne şovlarıyla herkes tarafından beğeniliyor.

Haliyle Edis'in özel hayatı da merak konusu oluyor çoğu zaman.

Haliyle Edis'in özel hayatı da merak konusu oluyor çoğu zaman.

Bu denli popüler olunca, magazin gündeminde de yeri olmayacağı düşünmek hata olurdu. Fakat kendisini son zamanlarda hiç kimseyle beraber görmedik.

Edis, yalnızlığını 14 Şubat Sevgililer Günü'de ti'ye almış, yalnızlığını vurgulayan bir video paylaşmıştı.

Edis, yalnızlığını 14 Şubat Sevgililer Günü'de ti'ye almış, yalnızlığını vurgulayan bir video paylaşmıştı.

Tüm yalnızların sesi de olmuştu diyebiliriz tabii!

Edis'in bu videosuna, binlerce yorum ve beğeni gelmişti;

Sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam eden Edis, bu kez de Türkçe Popu övmeden edemedi.

Sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam eden Edis, bu kez de Türkçe Popu övmeden edemedi.

Fakat Türkçe popu övmek için oldukça farklı bir yol seçti. Ne zaman yazdığı bilinmez fakat, kendisi Türkçe popa bir mani yazmayı tercih etti! 😂

Edis'in sakız falından fırlama manisi ise bu şekildeydi;

Edis'in sakız falından fırlama manisi ise bu şekildeydi;
twitter.com
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Bu yaratıcı maniye yorumlar da gecikmedi 😂

Bu yaratıcı maniye yorumlar da gecikmedi 😂
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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Umarız bu yeni albüm çıkarmanıza mani olmaz Edis Bey! 😂

Umarız bu yeni albüm çıkarmanıza mani olmaz Edis Bey! 😂
twitter.com

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