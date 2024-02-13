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Edirne'de Bardakları Tükürerek Temizleyen Kahvecinin İfadesi Ortaya Çıktı

Edirne'de Bardakları Tükürerek Temizleyen Kahvecinin İfadesi Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 20:52

Edirne'ye gelen bir turistin çektiği videoda, AVM'de bulunan bir kahve işletmecisinin bardakları tükürerek temizlediği görülmüştü. Tepki çeken olayın ardından iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığı da görülmüştü.

NTV'nin haberine göre, kahvecinin ifadesi ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
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Geçtiğimiz saatlerde bir turistin paylaştığı videoda, Edirne'deki bir AVM'de yer alan kahveci büyük tepki çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde bir turistin paylaştığı videoda, Edirne'deki bir AVM'de yer alan kahveci büyük tepki çekmişti.

Edirne'de bulunan bir AVM'de yer alan kahvecinin bardaklarının, işletmecisi H.Z. tarafından tükürülerek temizlendiği anlar kameralara yansımıştı. O anlar, bir turist tarafından paylaşılmıştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından zabıta ekiplerinin işletmeyi kapandığı açıklanmıştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından zabıta ekiplerinin işletmeyi kapandığı açıklanmıştı.

Tepki çeken görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçmiş ve iş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin iş yerini mühürlediği açıklanmıştı.

Öte yandan, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığı da tespit edilmişti.

O işletmeci kameraya böyle yansımıştı;

İki sene önce el değiştiren işletmenin yeni sahibi olan H.Z.'nin ruhsat için başvurmadığı ortaya çıktı.

İki sene önce el değiştiren işletmenin yeni sahibi olan H.Z.'nin ruhsat için başvurmadığı ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığına göre, işletmeci H.Z. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrasında, işletmeci gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.Z'nin ifadesinde ise görüntüdeki bardakların dekor amaçlı olduğunu, bu bardaklarla kahve satışı yapılmadığını söylediği ortaya çıktı.

H.Z'nin ifadesinde ise görüntüdeki bardakların dekor amaçlı olduğunu, bu bardaklarla kahve satışı yapılmadığını söylediği ortaya çıktı.

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Konuşmasak olmaz

Serbest bırakılmış aaa canım be ne olacak ki insanların sağlığının canı cehenneme sana bir şey olmasın