Edirne'de Bardakları Tükürerek Temizleyen Kahvecinin İfadesi Ortaya Çıktı
Edirne'de Bardakları Tükürerek Temizleyen Kahvecinin İfadesi Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
Edirne'ye gelen bir turistin çektiği videoda, AVM'de bulunan bir kahve işletmecisinin bardakları tükürerek temizlediği görülmüştü. Tepki çeken olayın ardından iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığı da görülmüştü.
NTV'nin haberine göre, kahvecinin ifadesi ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz saatlerde bir turistin paylaştığı videoda, Edirne'deki bir AVM'de yer alan kahveci büyük tepki çekmişti.
Tepki çeken görüntülerin ardından zabıta ekiplerinin işletmeyi kapandığı açıklanmıştı.
İki sene önce el değiştiren işletmenin yeni sahibi olan H.Z.'nin ruhsat için başvurmadığı ortaya çıktı.
H.Z'nin ifadesinde ise görüntüdeki bardakların dekor amaçlı olduğunu, bu bardaklarla kahve satışı yapılmadığını söylediği ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Serbest bırakılmış aaa canım be ne olacak ki insanların sağlığının canı cehenneme sana bir şey olmasın