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Edin Dzeko, İtalya'da İmza Atmak Üzere: Maaşı Dikkat Çekti

Edin Dzeko, İtalya'da İmza Atmak Üzere: Maaşı Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 16:30

Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılarak İtalya’dan bir takımla anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli forvetin yeni kulübüyle yapacağı sözleşme ve maaş detayları şimdiden gündem oldu. Dzeko’nun transferi, İtalyan futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni adresinde performansıyla neler yapacağı şimdiden merak konusu...

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İmza atacağı yer merakla bekleniyordu.

İmza atacağı yer merakla bekleniyordu.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılan Edin Dzeko’nun yeni durağı uzun süredir merak ediliyordu. 39 yaşındaki deneyimli futbolcunun transferi nihayet netlik kazandı.

Yeni takımı duyuruldu.

Yeni takımı duyuruldu.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, 39 yaşındaki Edin Dzeko, Serie A’nın köklü takımlarından Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Boşnak golcü, her sezon 2 milyon Euro garanti maaşın yanı sıra performansa bağlı bonuslar da alacak. Dzeko’nun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe iki katını kazanıyordu.

Fenerbahçe iki katını kazanıyordu.

Edin Dzeko'nun imza attığı günlerde duyurulan yıllık kazancı 4.2 milyon Euro olarak duyurulmuştu. Dzeko, iki yılda sarı lacivertlilerden 8.4 milyon Euro kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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