Edin Dzeko, İtalya'da İmza Atmak Üzere: Maaşı Dikkat Çekti
Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılarak İtalya’dan bir takımla anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli forvetin yeni kulübüyle yapacağı sözleşme ve maaş detayları şimdiden gündem oldu. Dzeko’nun transferi, İtalyan futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni adresinde performansıyla neler yapacağı şimdiden merak konusu...
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İmza atacağı yer merakla bekleniyordu.
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Yeni takımı duyuruldu.
Fenerbahçe iki katını kazanıyordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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