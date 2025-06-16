Edin Dzeko, İtalya'da İmza Atmak Üzere: Maaşı Dikkat Çekti

Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılarak İtalya’dan bir takımla anlaşma aşamasına geldi. Tecrübeli forvetin yeni kulübüyle yapacağı sözleşme ve maaş detayları şimdiden gündem oldu. Dzeko’nun transferi, İtalyan futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni adresinde performansıyla neler yapacağı şimdiden merak konusu...