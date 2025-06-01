Ebru Gündeş Kimdir, Kaç Yaşında? Ebru Gündeş'in Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Ebru Gündeş’in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici. İlk evliliğini 16 yaşındayken iş insanı Hamdi Vardar ile yaptı, ancak bu evlilik kısa sürdü. 2002 yılında avukat Ömer Durak ile evlendi, ancak bu evlilik de 2003 yılında sona erdi. 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab ile evlendi ve bu evlilikten 2011 yılında Alara adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği 2021 yılında sona erdi. 2024 yılında ise iş insanı Murat Osman Özdemir ile Dubai’de evlendi.