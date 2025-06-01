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Ebru Gündeş Kimdir, Kaç Yaşında? Ebru Gündeş'in Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Ebru Gündeş Kimdir, Kaç Yaşında? Ebru Gündeş'in Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.06.2025 - 14:35

Türk müziğinin güçlü sesi, sahnelerin vazgeçilmezi ve magazin dünyasının yıldız ismi Ebru Gündeş’in hayatına birlikte göz atalım. Kariyerindeki başarıları, özel hayatındaki iniş çıkışları ve unutulmaz şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Gündeş, yıllardır gündemin merkezinde yer alıyor. Peki Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli?

İşte kariyeri ve özel hayatı hakkında bilgiler...

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Ebru Gündeş Kimdir?

Ebru Gündeş Kimdir?

Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Gaziantepli olan babası Remzi Gündeş ve annesi Müjgan Bilgin, Ebru henüz küçük yaştayken ayrıldı. Çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul’un Şirinevler semtinde geçiren Gündeş, maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir konfeksiyon atölyesinde çalışırken sesinin güzelliği keşfedildi ve müzik kariyerine adım attı.

Ebru Gündeş Kaç Yaşında?

12 Ekim 1974 doğumlu olan Ebru Gündeş, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşında.

Ebru Gündeş Nereli?

Ebru Gündeş, İstanbul doğumlu olup, aslen Gaziantepli’dir. Babası Remzi Gündeş’in Gaziantep kökenli olması nedeniyle memleketi Gaziantep olarak bilinmektedir.

Ebru Gündeş’in Kariyer Başlangıcı

Ebru Gündeş’in Kariyer Başlangıcı

Müzik kariyerine konfeksiyon işçisi olarak çalıştığı dönemde, sesinin güzelliğiyle dikkat çekerek adım atan Ebru Gündeş, Neşe Demirkat tarafından keşfedildi. Raks Müzik ile anlaşarak 1993 yılında ilk albümü “Tanrı Misafiri”ni çıkardı. Bu albümle büyük bir çıkış yakalayan Gündeş, kısa sürede Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri haline geldi.

Ebru Gündeş’in Özel Hayatı

Ebru Gündeş’in Özel Hayatı

Ebru Gündeş’in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici. İlk evliliğini 16 yaşındayken iş insanı Hamdi Vardar ile yaptı, ancak bu evlilik kısa sürdü. 2002 yılında avukat Ömer Durak ile evlendi, ancak bu evlilik de 2003 yılında sona erdi. 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab ile evlendi ve bu evlilikten 2011 yılında Alara adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği 2021 yılında sona erdi. 2024 yılında ise iş insanı Murat Osman Özdemir ile Dubai’de evlendi.

Ebru Gündeş’in Şarkıları

Ebru Gündeş’in Şarkıları

Ebru Gündeş’in müzik kariyerinde birçok hit şarkı bulunmaktadır. Bunlar arasında “Tanrı Misafiri”, “Sen Allah’ın Bir Lütfusun”, “Dön Ne Olur”, “Ahdım Olsun”, “Araftayım”, “Âşık”, “Yaparım Bilirsin”, “Çingenem”, “Cennet”, “Meyhaneci”, “Söyleyin”, “Harika”, “Demir Attım”, “Dünden Beri”, “Kim Bu Gözlerindeki Yabancı” ve “Dön Ne Olur” gibi parçalar yer almaktadır.

Ebru Gündeş’in Ödülleri ve Adaylıkları

Ebru Gündeş’in Ödülleri ve Adaylıkları

🎤 Kral TV Video Müzik Ödülleri

  • 1995: En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı

  • 1996: En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı

  • 1997: En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı

  • 1999: En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı

  • 2007: En İyi Arabesk-Fantezi Kadın Sanatçı

  • 2012: Kral TV & Kral FM Özel Ödülü

🏆 Altın Kelebek Ödülleri

  • 2000: En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

  • 2004: En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

  • 2010: En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

  • 2012: En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

  • 2015: En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

  • 2020: En İyi Fantezi Müzik Kadın Solist

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Ebru Gündeş Albümleri

Ebru Gündeş Albümleri

  • 1993 – Tanrı Misafiri

  • 1994 – Tatlı Bela

  • 1995 – Ben Daha Büyümedim

  • 1996 – Kurtlar Sofrası

  • 1998 – Sen Allah’ın Bir Lütfusun

  • 1999 – Dön Ne Olur

  • 2001 – Ahdım Olsun

  • 2003 – Şahane

  • 2004 – Bize de Bu Yakışır

  • 2006 – Kaçak

  • 2008 – Evet

  • 2011 – Beyaz

  • 2012 – 13,5

  • 2014 – Araftayım

  • 2019 – Âşık

  • 2022 – Ebru Gündeş Söylüyor 1

  • 2023 – Aşığım Hâlâ

  • 2025 – Yüreğimden Tut

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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