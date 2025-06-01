Ebru Gündeş Kimdir, Kaç Yaşında? Ebru Gündeş'in Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Türk müziğinin güçlü sesi, sahnelerin vazgeçilmezi ve magazin dünyasının yıldız ismi Ebru Gündeş’in hayatına birlikte göz atalım. Kariyerindeki başarıları, özel hayatındaki iniş çıkışları ve unutulmaz şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Gündeş, yıllardır gündemin merkezinde yer alıyor. Peki Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli?
İşte kariyeri ve özel hayatı hakkında bilgiler...
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Ebru Gündeş Kimdir?
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Ebru Gündeş’in Kariyer Başlangıcı
Ebru Gündeş’in Özel Hayatı
Ebru Gündeş’in Şarkıları
Ebru Gündeş’in Ödülleri ve Adaylıkları
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Ebru Gündeş Albümleri
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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